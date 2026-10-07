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Димитър Бербатов стана лице на новата ретро колекция на Манчестър Юнайтед

Димитър Бербатов стана лице на новата ретро колекция на Манчестър Юнайтед

7 Октомври, 2026 21:14 676 9

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  • футболни новини

Бившият нападател на „червените дяволи“ сподели снимки в социалните мрежи

Димитър Бербатов стана лице на новата ретро колекция на Манчестър Юнайтед - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Рекордьорът по голове за националния отбор на България Димитър Бербатов отново облече цветовете на Манчестър Юнайтед, превръщайки се в едно от основните лица на новата специална ретро колекция adidas SPZL F.C..

Бившият нападател на „червените дяволи“ сподели снимки в социалните мрежи с елегантен анцуг от капсулната линия, а малко по-късно от английския клуб представиха и пълната фотосесия. В промоционалните материали Бербатов позира рамо до рамо с крилото на тима Брайън Мбемо и футболистката от женския състав Доминик Янсен.

Колекцията е вдъхновена от традиционната футболна и кежуъл култура в Манчестър, като включва ретро екипировка, спортни горнища и лимитирани маратонки SL83.

Бербатов премина на „Олд Трафорд“ през лятото на 2008 година и за четири сезона записа 149 мача и 56 гола с екипа на гранда, като спечели две титли във Висшата лига. Българската легенда продължава редовно да участва в клубните инициативи и мачовете на легендите на Манчестър Юнайтед.


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    21:43 07.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

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    22:18 07.10.2026

  • 9 Тити

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