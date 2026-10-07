Димитър Бербатов стана лице на новата ретро колекция на Манчестър Юнайтед

Рекордьорът по голове за националния отбор на България Димитър Бербатов отново облече цветовете на Манчестър Юнайтед, превръщайки се в едно от основните лица на новата специална ретро колекция adidas SPZL F.C..
Бившият нападател на „червените дяволи“ сподели снимки в социалните мрежи с елегантен анцуг от капсулната линия, а малко по-късно от английския клуб представиха и пълната фотосесия. В промоционалните материали Бербатов позира рамо до рамо с крилото на тима Брайън Мбемо и футболистката от женския състав Доминик Янсен.
Колекцията е вдъхновена от традиционната футболна и кежуъл култура в Манчестър, като включва ретро екипировка, спортни горнища и лимитирани маратонки SL83.
Бербатов премина на „Олд Трафорд“ през лятото на 2008 година и за четири сезона записа 149 мача и 56 гола с екипа на гранда, като спечели две титли във Висшата лига. Българската легенда продължава редовно да участва в клубните инициативи и мачовете на легендите на Манчестър Юнайтед.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Търсено момче
Всички зли езици да... замълчат!!!
21:19 07.10.2026
2 Красимир Петров
21:19 07.10.2026
3 Гост
Коментиран от #6
21:21 07.10.2026
4 Кауфланд
Коментиран от #5, #8
21:22 07.10.2026
5 Гонзалин
До коментар #4 от "Кауфланд":Гонзалин,гонзалин....
21:43 07.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Гост
До коментар #4 от "Кауфланд":Дара, с поничките...
22:18 07.10.2026
9 Тити
22:48 07.10.2026