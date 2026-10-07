Димитър Бербатов стана лице на новата ретро колекция на Манчестър Юнайтед

Рекордьорът по голове за националния отбор на България Димитър Бербатов отново облече цветовете на Манчестър Юнайтед, превръщайки се в едно от основните лица на новата специална ретро колекция adidas SPZL F.C..

Бившият нападател на „червените дяволи“ сподели снимки в социалните мрежи с елегантен анцуг от капсулната линия, а малко по-късно от английския клуб представиха и пълната фотосесия. В промоционалните материали Бербатов позира рамо до рамо с крилото на тима Брайън Мбемо и футболистката от женския състав Доминик Янсен.

Колекцията е вдъхновена от традиционната футболна и кежуъл култура в Манчестър, като включва ретро екипировка, спортни горнища и лимитирани маратонки SL83.

Бербатов премина на „Олд Трафорд“ през лятото на 2008 година и за четири сезона записа 149 мача и 56 гола с екипа на гранда, като спечели две титли във Висшата лига. Българската легенда продължава редовно да участва в клубните инициативи и мачовете на легендите на Манчестър Юнайтед.