Ливърпул готви мегатрансфер на Килиан Мбапе, твърдят в Испания

Ливърпул отново проявява интерес към Килиан Мбапе, след като в Испания се появиха информации, че французинът може да се раздели с Реал Мадрид през лятото на 2027-а година.

Нападателят продължава да бъде сред водещите фигури на „Сантиаго Бернабеу“ и през настоящия сезон демонстрира отлична форма, като има осем гола в осем мача в Ла Лига и Шампионската лига. Силното му представяне идва след Световно първенство с Франция, където отбеляза десет попадения и го постави сред основните претенденти за „Златната топка“ през 2026-а година.

Въпреки това испанският журналист Франсоа Гаярдо от El Chiringuito написа във вторник, че отношенията между Мбапе и Реал Мадрид са се влошили и футболистът вече обмисля раздяла с клуба. Допълнително напрежение внесе и информацията на същата медия от сряда, че треньорът на „лос бланкос“ Жозе Моуриньо е останал разочарован от поведението на нападателя в последните дни.

„Килиан Мбапе е ядосан и разочарован от Реал Мадрид. Той е взел решение да напусне клуба през лятото на 2027 г., а Реал Мадрид няма да му пречи. Следващата му дестинация е Висшата лига“.

Гаярдо допълни и кратко послание към скептиците:

„Бум! А ако не е така, докажете, че греша“.

Според него интерес към френския национал има от няколко английски клуба, но Ливърпул е сред най-сериозните кандидати за подписа му.

„Няколко отбора от Висшата лига се интересуват от Килиан Мбапе, но приоритетът на играча е Ливърпул“, каза Гаярдо пред Defensa Central.

„Те вече са се свързали с Файза Ламари (б.р. - майката и представител на Мбапе) през последните седмици“.

Интересът на Ливърпул към Мбапе не е нов. Още през 2016-а година французинът беше свързван с преминаване на „Анфийлд“, а през годините името му неведнъж е било споменавано като потенциално звездно попълнение на клуба. Самият футболист наскоро разкри, че наистина е бил много близо до трансфер при 20-кратния английски шампион след разговор с тогавашния мениджър на тима Юрген Клоп.

Евентуална сделка обаче би изисквала огромен финансов ресурс. Въпреки твърденията, че Реал Мадрид няма непременно да блокира подобен трансфер, от Defensa Central посочват, че испанският клуб няма намерение лесно да се разделя с един от най-важните си футболисти.

„Реал Мадрид няма намерение да се разделя с един от най-важните играчи в състава си, а евентуални преговори биха изисквали достигането на изключително високи финансови параметри“.

Според Гаярдо евентуалната цена на Мбапе може да бъде между 200 и 250 милиона евро, което би превърнало подобен трансфер в един от най-скъпите, а дори и най-скъпия в историята на футбола.

Ливърпул разполага със сериозна конкуренция в офанзивен план към момента с играчи като Александър Исак, Брадли Баркола, Коди Гакпо, Виктор Муньос, Флориан Виртц, Рио Нгумоа и Юго Екитике. Затова изглежда малко вероятно клубът да похарчи толкова сериозна сума за още един звезден нападател. Още повече, че мърсисайдци ще трябва да се разделят с някой от споменатите футболисти, за да регулират финансите си. По-рано се появиха информации, че клубът може да продаде Виртц.

Въпреки това възможността да привлече играч от класата на Мбапе е трудно да бъде пренебрегната от мърсисайдци. На този етап обаче евентуален трансфер на французина на „Анфийлд“ остава единствено медийна спекулация.