Реал Мадрид пречупи Партизан с убедителна игра през първото полувреме

Реал Мадрид записа победа с 86:76 срещу Партизан в двубой от Евролигата, игран в Испания. Домакините си осигуриха комфортна преднина още преди почивката, а след нея успяха да запазят контрола върху срещата и да не позволят на сръбския състав да обърне развоя.

Мадридчани започнаха по-убедително и още в първата четвърт показаха, че са готови да диктуват темпото. Те спечелиха началния период с 27:19, като постепенно увеличиха разликата и затрудниха опитите на гостите да намерят своя ритъм.

Втората част се оказа още по-успешна за испанския гранд. Реал продължи да трупа точки и се оттегли на почивката с преднина от 16 точки при 53:37. Натрупаният аванс даде допълнително спокойствие на домакините преди подновяването на играта.

След паузата Партизан опита да се върне в двубоя, но Реал не допусна сериозно разклащане на позициите си. Испанският тим запази предимството си и контролираше събитията на паркета до последната сирена, за да стигне до крайния успех с десет точки разлика.

Сред най-добре представилите се баскетболисти на победителите беше Тео Маледон, който завърши срещата с 13 точки, две борби и две асистенции. Неговият принос помогна на Реал да затвърди преднината си и да приключи двубоя с победа.