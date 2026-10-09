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Рубен Аморим: Чувствам се отговорен за връщането на Милан на върха

Рубен Аморим: Чувствам се отговорен за връщането на Милан на върха

9 Октомври, 2026 18:00 616 0

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Фен съм на Милан от дете

Рубен Аморим: Чувствам се отговорен за връщането на Милан на върха - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Милан Рубен Аморим нарече клуба си най-важния в Италия. 41-годишният Аморим пое Милан през юни 2026 г., след като преди това бе уволнен от Манчестър Юнайтед.

„Фен съм на Милан от дете. Това е най-важният клуб в Италия и се чувствам отговорен за връщането му на върха“, цитира журналистът Николо Шира думите на Аморим в социалната мрежа X, позовавайки се на DAZN.

Милан е пети в класирането на италианската Серия А с 11 точки от пет мача. Рома е първи с 13 точки от същия брой мачове.


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