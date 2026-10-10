Арсенал обърна Лийдс и се изравни с Манчестър Сити

Арсенал победи Лийдс Юнайтед с 2:1 след обрат в първия мач от кръга в английската Висша лига. Шампионите изоставаха в резултата, но с попадения на Рикардо Калафиори и Бруно Гимараеш (на снимката) стигнаха до трите точки.

Лийдс започна по-активно и преди почивката създаде няколко опасни положения. Доминик Калвърт-Люин, Габриел Гудмундсон и Ао Танака пропуснаха възможности, а вратарят на Арсенал се намеси решаващо при ударите към неговата врата.

Гостите поведоха в 55-ата минута. Джеймс Джъстин се възползва от центриране на Габриел Гудмундсон и даде преднина на Лийдс.

Арсенал изравни само осем минути по-късно. Рикардо Калафиори насочи топката към вратата, а Бен Уайт не успя да я избие и резултатът стана 1:1.

Бруно Гимараеш донесе победата

В 70-ата минута Деклан Райс намери Бруно Гимараеш, който с премерен изстрел в левия ъгъл направи обрата пълен. За бразилския халф това бе победното попадение в мача.

До края Арсенал имаше възможности да увеличи преднината си. Мартин Йодегор, Виктор Гьокереш и Букайо Сака не успяха да се разпишат. Българският национал Илия Груев остана неизползвана резерва за Лийдс.

С успеха Арсенал събра 15 точки и се изравни с Манчестър Сити. Лидерът обаче има мач по-малко и по-добра голова разлика. Лийдс допусна първата си загуба за сезона и остана на пето място с 9 точки.

Източници: bta.bg