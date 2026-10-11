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Лъчо Танев обвини Стилиян Петров в стремеж към властта
  Тема: Известни личности

Лъчо Танев обвини Стилиян Петров в стремеж към властта

11 Октомври, 2026 20:00 745 3

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Футболният мениджър отхвърли критиките на бившия национален капитан и заяви, че не защитава ръководството на БФС

Лъчо Танев обвини Стилиян Петров в стремеж към властта - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Футболният мениджър Лъчезар Танев отговори остро на критиките на Стилиян Петров и заяви, че бившият национален капитан се стреми към властта. Танев направи изказването си в телефонно включване в предаването „Арена спорт“ по БНТ.

Повод за задочния спор стана интервю на Танев за състоянието на българския футбол. В него той даде положителна оценка на някои инициативи на Българския футболен съюз. Това предизвика реакция от Петров, който публикува критична позиция във Facebook.

„Футболът ни страда от плевели“, написа Петров.

Бившият капитан постави под съмнение момента, в който Танев критикува проблемите в българския футбол. Според Петров мениджърът е бил част от същата среда през 15-годишния период, за който говори. Той попита защо тези оценки се дават едва сега и обвини защитниците на статуквото, че застават зад БФС.

Танев отхвърли обвиненията

Лъчезар Танев поиска право на отговор и отрече интервюто му да е било предварително подготвено или да е обслужвало нечии интереси.

„Нищо нагласено няма в моето интервю“, заяви Танев.

Той обясни, че причината за критиките на Петров според него е положителната му оценка за отделни действия на настоящото ръководство на футболната централа. Танев заяви, че никога не е бил зависим от БФС и че изразява позициите си независимо кой управлява организацията.

Мениджърът отхвърли и предположението, че има лични амбиции за ръководен пост. По думите му, ако е търсел власт, е можел да се кандидатира за президент на БФС и „с голяма вероятност“ да спечели.

Спорът за ролята му във футбола

В отговор на определението „плевел“ Танев припомни футболната си кариера, участието си в националния отбор и дългогодишната си работа като агент. Той посочи, че се занимава с този бизнес от 1995 година.

По думите му десетки български футболисти са преминали в чуждестранни клубове с помощта на него и неговите сътрудници. Танев заяви още, че тези трансфери са донесли десетки милиони левове на българските клубове.

В края на изказването си той отправи директно послание към Стилиян Петров: „Да вземе да се хване Стилиян да работи сериозно.“

Публичният сблъсък между двамата поставя отново въпроса за отговорността за натрупаните проблеми в българския футбол и за оценката на работата на настоящото ръководство на БФС.


България
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    алчен боклук, загробихте националния ни отбор

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    20:34 11.10.2026

  • 3 Един не-трол

    2 1 Отговор
    Лъчо Танев си е част от статуквото в БФС. Стоял първо зад пионката Боби сега зад пионката Гомзо. И каквото той и дружинката му каже това се случва и посочените от тях играят. Иначе Бербатов като им се караше и ги питаше кой ги е учил да спират топката веднага статийки в жълтите вестници. Е заради ей такива като Лъчо Танев футбола ни е на това дередже.

    20:38 11.10.2026

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