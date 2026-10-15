Карлос Алкарас изригна срещу топките в Шанхай, Тони Надал му отговори с урок

Испанската звезда Карлос Алкарас изрази сериозно недоволство от качеството на тенис топките по време на поражението си от Зизу Бергс на турнира от сериите Мастърс в Шанхай. По време на първия сет, който загуби с 5:7, четирикратният шампион от Големия шлем на няколко пъти комуникираше висок глас със своя щаб, изразявайки затрудненията си на корта.

„Как може една топка да отскочи, а друга да се плъзне право върху мен? Не мога да играя така, не го разбирам. Не мога да играя по интуиция“, чу се да вика испанецът по време на мача си с Бергс.

Качеството на топките в ATP Тура отдавна е обект на оплаквания от страна на водещите тенисисти, но бившият треньор и чичо на Рафаел Надал – Тони Надал, се обяви против оправданията с външни фактори. Цитиран от спортните медии, Надал припомни епизод от работата си със своя племенник на Откритото първенство на САЩ, когато Рафа се е оплаквал ежедневно, че топките не му прилягат и не може да им предаде ротация.

„Слушай, това, което трябва да направиш, е да загубиш, и след това, когато се върнеш в Майорка, топките ще ти дадат целия фалц, който поискаш“, сподели чичо Тони какво е казал тогава на Рафаел Надал, като допълни, че наистина не харесва оправданията и тогава племенникът му е последвал съвета му и е загубил.

Алкарас далеч не е единственият, който изрази недоволство от топките в китайския мегаполис. Американският тенисист Тейлър Фриц също коментира темата след победата си над Матео Арналди в първия кръг. „Тези топки са много бързи, когато са нови, а след това се износват с луда скорост. След като се износят, е кошмар да се опиташ да завършиш точка. След като се износят, за Бога, е измъчване да се опиташ да завършиш точката“, заяви Фриц.

В тенис средите все по-често се поставя въпросът дали влошеното качество на топките не допринася и за зачестилите контузии сред състезателите. Бързото им износване удължава разиграванията и изисква значително повече физическа сила за пласиране на печеливши удари, което кара мнозина да настояват за уеднаквяване и по-висок стандарт на топките през целия сезон.