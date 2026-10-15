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Карлос Алкарас изригна срещу топките в Шанхай, Тони Надал му отговори с урок

Карлос Алкарас изригна срещу топките в Шанхай, Тони Надал му отговори с урок

15 Октомври, 2026 08:59 1 281 5

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  • тенис на корт

Как може една топка да отскочи, а друга да се плъзне право върху мен?

Карлос Алкарас изригна срещу топките в Шанхай, Тони Надал му отговори с урок - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Испанската звезда Карлос Алкарас изрази сериозно недоволство от качеството на тенис топките по време на поражението си от Зизу Бергс на турнира от сериите Мастърс в Шанхай. По време на първия сет, който загуби с 5:7, четирикратният шампион от Големия шлем на няколко пъти комуникираше висок глас със своя щаб, изразявайки затрудненията си на корта.

„Как може една топка да отскочи, а друга да се плъзне право върху мен? Не мога да играя така, не го разбирам. Не мога да играя по интуиция“, чу се да вика испанецът по време на мача си с Бергс.

Качеството на топките в ATP Тура отдавна е обект на оплаквания от страна на водещите тенисисти, но бившият треньор и чичо на Рафаел Надал – Тони Надал, се обяви против оправданията с външни фактори. Цитиран от спортните медии, Надал припомни епизод от работата си със своя племенник на Откритото първенство на САЩ, когато Рафа се е оплаквал ежедневно, че топките не му прилягат и не може да им предаде ротация.

„Слушай, това, което трябва да направиш, е да загубиш, и след това, когато се върнеш в Майорка, топките ще ти дадат целия фалц, който поискаш“, сподели чичо Тони какво е казал тогава на Рафаел Надал, като допълни, че наистина не харесва оправданията и тогава племенникът му е последвал съвета му и е загубил.

Алкарас далеч не е единственият, който изрази недоволство от топките в китайския мегаполис. Американският тенисист Тейлър Фриц също коментира темата след победата си над Матео Арналди в първия кръг. „Тези топки са много бързи, когато са нови, а след това се износват с луда скорост. След като се износят, е кошмар да се опиташ да завършиш точка. След като се износят, за Бога, е измъчване да се опиташ да завършиш точката“, заяви Фриц.

В тенис средите все по-често се поставя въпросът дали влошеното качество на топките не допринася и за зачестилите контузии сред състезателите. Бързото им износване удължава разиграванията и изисква значително повече физическа сила за пласиране на печеливши удари, което кара мнозина да настояват за уеднаквяване и по-висок стандарт на топките през целия сезон.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Винету

    9 0 Отговор
    А когато прибирате наградните фондове, имате ли оплаквания. Били им дълги разиграването,много турнири има ли,дъжд вали,слънцето силно пък никой да не говори по време ма разиграванията...абе ей,като не ви харесва хайде на някоя поточна линия и в строителството ..

    09:05 15.10.2026

  • 2 Лопата Орешник

    14 0 Отговор
    Тия момчета са машини и играта им е много ясна! Убеден съм, че всичко което казват е точно така! Друго си мисля! Тия топки в крайна сметка, колкото и да са смотани, нали са еднакви и за двамата играчи? Принципно не е нарушена логиката на сблъсък и съревнование при равни условия! Ако ще и квадратни топки да се използват, щом и противника е в твоето положение, то твое задължение е да се адаптираш и да се бориш за победата! Адаптация, адаптация, адаптация!

    Коментиран от #4

    09:06 15.10.2026

  • 3 пресолена

    1 0 Отговор
    може би има стандарти и за топките....?

    09:23 15.10.2026

  • 4 Да, де, но макар

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лопата Орешник":

    И скъпо платени, те все пак са спортисти, а не циркаджийски маймуни - не може разни невзрачни чиновници, заради някоя комисионна, може би, да се подиграват с тях, а и да подлагат здравето им на риск! Това са просто едни топки - да ги сменят или да сменят доставчика!!!

    10:02 15.10.2026

  • 5 ПалавНИК

    1 0 Отговор
    На крива ракета космоса и пречи😜

    10:27 15.10.2026

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