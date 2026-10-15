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Дейвид Култард засипа Никола Цолов с похвали: Българинът има бляскаво бъдеще във Формула 1

Дейвид Култард засипа Никола Цолов с похвали: Българинът има бляскаво бъдеще във Формула 1

15 Октомври, 2026 16:47 730 3

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Родният пилот му напомня на Джеймс Хънт и Герхард Бергер

Дейвид Култард засипа Никола Цолов с похвали: Българинът има бляскаво бъдеще във Формула 1 - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българският автомобилен талант Никола Цолов продължава да привлича вниманието на именити фигури от света на моторните спортове. Бившият пилот във Формула 1 Дейвид Култард е впечатлен от качествата на родния състезател и смята, че пред него има отлични перспективи за развитие на най-високо ниво.

В същото време Цолов е сред имената, които се свързват с възможността да получат шанс в Рейсинг Булс през 2027 година. Българинът е спряган за потенциален конкурент на Лиъм Лоусън за място в отбора, но окончателното решение ще зависи от представянето на пилотите и плановете на ръководството.

В момента основната задача пред Цолов е битката за титлата във Формула 2. Българският състезател се конкурира с бразилеца Рафа Камара, като при оставащи два състезателни кръга разликата между двамата е едва седем точки. Това оставя интригата за шампионската корона напълно отворена.

Култард вижда голям потенциал в българския пилот

В подкаста „Up To Speed“ Дейвид Култард коментира ситуацията около пилотския състав на Рейсинг Булс и посочи състезателите, които според него заслужават доверие в дългосрочен план.

Шотландецът отчете положителното развитие на Лиъм Лоусън, който според него е намерил по-добър ритъм, след като е натрупал допълнителен опит с основния отбор. Култард отбеляза и представянето на Арвид Линдблад, когото определи като пилот, направил силен първи сезон във Формула 1.

Бившият състезател обаче обърна специално внимание и на Никола Цолов, чиито успехи в по-ниските категории не са останали незабелязани.

„Това, което прави ситуацията малко по-сложна, е Цолов — победител в множество състезания във Формула 2“, коментира Култард, подчертавайки, че българинът притежава нещо повече от чиста скорост.

Българинът му напомня на Джеймс Хънт и Герхард Бергер

Култард изтъкна личностните качества на Цолов, като обърна внимание на неговата харизма, излъчване и увереност. Според бившия пилот именно тези характеристики отличават младия българин и му дават основания да вярва в успешното му бъдеще.

Той направи сравнение с легендарни имена от историята на Формула 1, сред които световният шампион за 1976 година Джеймс Хънт и австриецът Герхард Бергер.

„Определено виждам бъдеще за него. Но може би просто ще трябва да почака, да наблюдава, да слуша и да се учи, а след това да изчака своя шанс“, заяви Култард.

Думите му показват, че макар да оценява високо потенциала на Цолов, той смята, че търпението и натрупването на опит ще бъдат важни за следващата стъпка в кариерата му.

За българския пилот предстоят решаващи състезания във Формула 2, в които той ще има възможност не само да преследва титлата, но и да затвърди позициите си преди евентуално преминаване във Формула 1.


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  • 1 Някой

    1 0 Отговор
    Дори това че изглежда добре, трябва да е плюс за спонсори и привличане на внимание. Само сам донякъде си сдаде първото място - засега.

    16:56 15.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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