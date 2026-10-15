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Хаас обяви привличането на Рафаел Камара за сезон 2027 във Формула 1

Хаас обяви привличането на Рафаел Камара за сезон 2027 във Формула 1

15 Октомври, 2026 22:32 400 0

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21-годишният пилот от академията на Ферари ще бъде съотборник с Оливър Беарман

Хаас обяви привличането на Рафаел Камара за сезон 2027 във Формула 1 - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Американският тим от Формула 1 Хаас официално потвърди подписването на многогодишен договор с бразилския състезател Рафаел Камара, който ще дебютира в кралските автомобилни надпревари през сезон 2027. 21-годишният пилот от академията на Ферари ще бъде съотборник с Оливър Беарман, заменяйки в състава Естебан Окон.

В момента Камара е лидер в генералното класиране на Формула 2 с актив от 207 точки, като основният му съперник за световната титла е българската надежда Никола Цолов (200 точки). Разликата между двамата е едва 7 пункта преди решаващите два финални кръга за сезона в Катар и Абу Даби в края на ноември и началото на декември.

Бразилецът пристига в най-престижния шампионат с впечатляваща визитка — той вече е шампион във Формула Регионал Европа за 2024 г., а през 2025 г. спечели титлата във Формула 3 след пряк дуел с Цолов.

Новината за трансфера на Камара поддържа висока интригата и около бъдещето на Никола Цолов, тъй като евентуалното му влизане във Формула 1 през 2027 г. зависи от решението на Рейсинг Булс. Ако отборът реши да не промотира българина, те ще продължат с настоящата си пилотска двойка Лиам Лоусън и Арвид Линдблад.


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