Безапелационно признание за Александър Везенков от НБА

Българската баскетболна звезда на Олимпиакос Александър Везенков получи ново огромно и безапелационно признание от баскетболния елит отвъд Океана. Националът бе избран за най-добрия играч извън НБА в традиционното годишно проучване сред генералните мениджъри на 30-те отбора от най-силното първенство на планетата.

Везенков отнесе конкуренцията, събирайки рекордните 77% от гласовете на спортно-техническите директори. Това е втора поредна година, в която крилото оглавява престижната класация, но с драстично увеличение в подкрепата — за сравнение, през миналия сезон той спечели категорията с 44%. Напълно заслуженият вот идва след поредния му доминиращ сезон в Евролигата, където грабна и приза за "Най-полезен играч" (MVP).

Далеч зад българина на второ място се нарежда литовският център на Жалгирис Йонас Валанчиунас с едва 7% от вота. В списъка на отличените с единични гласове попадат още имена като Жоаким Бумдже-Бумдже, Никола Миротич, Жан Монтеро, Кендрик Нън и Еди Тавареш.

Освен оценките за играчите в Европа, генералните мениджъри посочиха и основните си претенденти за трофея "Лари О'Брайън". За основен фаворит за титлата бе определен съставът на Сан Антонио Спърс с точно 50% от гласовете, следван от Оклахома Сити Тъндър с 43%. Отличие и подкрепа в категорията получиха още действащият шампион Ню Йорк Никс и Филаделфия 76ърс.

В индивидуално отношение френското чудо Виктор Уембаняма се очертава като тотален доминатор. Центърът на Сан Антонио е посочен от над три четвърти от мениджърите като фаворит №1 за наградата за MVP на сезона. Уембаняма води убедително и в категорията за състезател, около когото ръководствата биха изградили франчайза си, ако имаха право на един-единствен избор.