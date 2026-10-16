Грип постави под въпрос Кирил Десподов за дербито на Солун между ПАОК и Ираклис

Капитанът на българския национален отбор по футбол Кирил Десподов се превърна в голямата удивителна за старши треньора на ПАОК Алесио Лиши преди неделното градско дерби срещу Ираклис. Българското крило пропусна последните две тренировъчни занимания на тима от Солун поради здравословни проблеми.

Десподов, който съвсем наскоро завърши продължителното си възстановяване след операция на пръст на десния крак, този път бе повален от грип и остана извън строя.

Отсъствието на Десподов засилва кадровите главоболия пред италианския наставник Алесио Лиши, който вече има на разположение твърде ограничен избор от футболисти заради серия от дългосрочни контузии в състава.

Въпреки пропуснатите тренировки, вратата за участие на българина в дербито на стадион „Тумба“ (в неделя от 21:00 часа) все още не е напълно затворена. Медицинският щаб на ПАОК подлага Десподов на интензивна медикаментозна терапия с надеждата той да се включи в последното съботно занимание от 17:30 часа, когато ще се вземе и окончателното решение дали да влезе в групата.

Заниманията на клубната база в Неа Месемврия бяха изцяло фокусирани върху тактическата подготовка и офанзивната автоматизация. След традиционната загрявка и рондо, играчите работиха върху владеенето и бързото движение на топката, а тренировката завърши с мини-турнир между три отбора в затворено пространство.

Гръцките медии, сред които и порталът agones.gr, определят предстоящия сблъсък като изключително важен за Алесио Лиши и неговите възпитаници. ПАОК влиза в дербито под напрежение след шокиращата домакинска загуба с 1:3 от Каламата миналата седмица.

Към момента ПАОК заема 4-то място в класирането на гръцката Суперлига с актив от 12 точки – на три зад лидера Панатинайкос. Завърналият се в елита тим на Ираклис се намира на 7-а позиция с 9 пункта.