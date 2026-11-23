ПАОК подготвя зимната си селекция и проучва възможността да привлече вратар от българското първенство. Според sporttime.gr представители на солунския клуб се очаква да пристигнат в България, за да наблюдават на живо футболистите, включени в списъка.

Гръцкото издание не посочва конкретен фаворит. Публикацията описва търсенето с фразата „ПАОК: Вратар под микроскоп“, което показва, че клубът иска да разполага с готови варианти още при отварянето на зимния трансферен прозорец.

Сред възможните кандидати, посочени от „Телеграф“, е Светослав Вуцов от Левски. Вратарят стана шампион със „сините“, а евентуален трансфер в Гърция би бил следваща стъпка в кариерата му.

Другият по-опитен вариант е Даниел Наумов от Ботев Пловдив. Той вече познава гръцкото първенство, след като беше част от ОФИ Крит, а от началото на сезона е сред вратарите, свързвани с интереса на ПАОК.

В списъка са включени още Фьодор Лапоухов от ЦСКА, както и младите Алекс Божев и Иван Андонов. Лапоухов е свързван с интерес от чуждестранни клубове, докато Божев и Андонов са определени като перспективни вратари.

Връзка между българския и гръцкия футбол вече има и на клубно ниво. Славия продаде защитника Мартин Георгиев на АЕК Атина, което е посочено като пример за възможен трансферен маршрут към гръцкото първенство.