Селтик и ПАОК следят вратаря на ЦСКА Фьодор Лапоухов, съобщава БГНЕС. 23-годишният беларуски национал е привлякъл вниманието на клубове извън България с представянето си след трансфера от Динамо Минск през 2025 г.

Според журналиста Майкъл Шиърър Селтик обмисля възможността да отправи оферта за Лапоухов. „Селтик е наблюдавал вратаря на ЦСКА като част от плановете си за следващия трансферен прозорец“, написа Шиърър, като уточни, че интересът на шотландския клуб е насочен предимно към лятото.

Вратарският пост е сред позициите, които Селтик разглежда в дългосрочната си трансферна стратегия. Наемът на Сам Джонстън приключва в края на сезона, а Вилями Синисало не е успял да се утвърди като безспорен първи избор.

На този фон Лапоухов е разглеждан като млад вратар с опит в мъжкия футбол и международни мачове. Той вече се утвърди като титуляр за ЦСКА и националния отбор на Беларус.

Интерес към Лапоухов има и от гръцкия ПАОК. Клубът от Солун проучва пазара за вратар, тъй като договорът на Иржи Павленка изтича през лятото. Според публикациите ПАОК е следил беларусина още преди силното му представяне срещу Панатинайкос в Лигата на конференциите.

На този етап няма потвърдена информация за официална оферта от Селтик или ПАОК. Не е ясно и дали гръцкият клуб би предприел действия през зимния трансферен прозорец, или би изчакал края на сезона.

Лапоухов има договор с ЦСКА до юни 2028 г., което поставя българския клуб в силна позиция при евентуални преговори. Вратарят вече е бил свързван със Саутхемптън и Айнтрахт Франкфурт, а Спартак Москва е проучвал възможността да го привлече, преди да се оттегли заради финансовите му изисквания.