Кирил Десподов се завърна в игра за ПАОК след дългото си отсъствие от терените. Капитанът на българския национален отбор се появи като резерва в 62-рата минута при домакинската победа с 4:0 над Кифися в гръцката Суперлига.

Българинът замени Шериф Ендиайе и получи положителни оценки за активността си в заключителната част на двубоя. Гръцкото издание SDNA отбеляза, че Десподов е влязъл „с голямо желание“, постепенно навлиза в ритъм и продължава напред.

След срещата Алесио Лиси също коментира включването на българския национал. Част от треньорския щаб на ПАОК, италианският специалист беше попитан за Десподов и за Андрия Живкович, който отбеляза и трите си гола в мача.

„Това е много важно, защото и двамата са футболисти от изключително високо ниво. Десподов се завръща с огромно желание и няма нужда да ви обяснявам какви качества притежават. Познавате ги много добре“, заяви Лиси.

Живкович откри резултата в 4-тата минута, Шериф Ендиайе удвои в 51-вата, а сръбският нападател се разписа още два пъти в 55-ата и 73-тата минута. Последното попадение падна от дузпа. Кифися игра с човек по-малко от 19-ата минута след червен картон на Рошон ван Ейма.

Успехът изкачи ПАОК до 22 точки и запази отбора на четвъртото място във временното класиране. Тимът от Солун е на една точка зад АЕК и на осем от лидера Панатинайкос.

Следващото изпитание за ПАОК е директен сблъсък с АЕК. Двата отбора ще се срещнат на 29 ноември в Атина в мач от 12-ия кръг на първенството, който е насрочен за 21:00 часа.