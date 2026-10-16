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ФИФА преразглежда наградата за мир, връчена на Тръмп

ФИФА преразглежда наградата за мир, връчена на Тръмп

16 Октомври, 2026 19:53 386 0

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22-членна комисия ще реши дали отличието ще продължи да съществува

ФИФА преразглежда наградата за мир, връчена на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

ФИФА ще преразгледа бъдещето на наградата за мир, връчена на Доналд Тръмп. Съветът на световната футболна централа е възложил на 22-членна комисия да прецени дали отличието да продължи да съществува, въпреки че първоначално беше обявено като ежегодно.

Тръмп получи първата награда през декември 2025 г. по време на жребия за световното първенство през 2026 г. Той остава единственият носител на приза. Според „24 часа“ решението за бъдещето му ще бъде взето след оценка на комисията по социална отговорност, като въпросът се очаква да бъде разгледан на следващото заседание на Съвета на ФИФА през декември 2026 г.

По време на заседанието президентът на ФИФА Джани Инфантино се е извинил за предложението да бъде създадена частна компания, която да поеме част от комерсиалните права на организацията. Във връзка с проекта бяха споменавани инвеститори, близки до семейството на Доналд Тръмп.

ФИФА потвърди, че Инфантино се е извинил за допуснати грешки около оттегленото предложение. В официалната позиция на централата се посочва, че футболът е „за всички, навсякъде“, а ръководството е поело ангажимент да увеличи подкрепата за националните федерации.

Представители на Германия и Англия са реагирали, че извинението не е достатъчно, за да оправдае оставането на Инфантино начело на ФИФА. Критиките са свързани както с проекта за частните инвестиции, така и с начина, по който е създадена и връчена наградата за мир.

Въпреки натиска Джани Инфантино остава единственият официално заявен кандидат за президентските избори във ФИФА. Те трябва да се проведат през март 2027 г. в Мароко. Към момента няма потвърден съперник, който да се изправи срещу него.

Очаква се Инфантино да предложи увеличение на субсидиите за националните федерации. Според публикацията на „24 часа“ това може да се превърне в основен инструмент за осигуряване на подкрепа на конгреса. Официалната позиция на ФИФА предвижда увеличение на инвестициите във футбола и развитие на програмите за нейните 211 членуващи федерации.

До решението през декември наградата за мир остава формално част от календара на ФИФА, но бъдещето ѝ е поставено под въпрос. Ако комисията препоръча премахването ѝ или промяна на правилата, Тръмп може да остане единственият човек, получил отличието.

Източници: 24chasa.bg, apnews.com, theguardian.com


Швейцария
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