ФИФА се очаква официално да потвърди съвместната кандидатура на четирите британски футболни асоциации за домакинството на Световното първенство за жени през 2035 година. Това ще бъде първият Мондиал, провеждан на Острова след историческия триумф на Англия при мъжете през 1966 г.

Турнирът ще събере 48 национални отбора, които ще изиграят общо 104 мача в рамките на 39 дни. Кандидатурата предвижда срещите да се проведат на 19 стадиона – 14 в Англия, два в Шотландия, два в Уелс и един в Северна Ирландия. Сред предложените съоръжения са „Уембли“, „Олд Трафорд“, „Етихад Стейдиъм“ и стадионът на Тотнъм.

За Северна Ирландия домакинството би имало особено значение, след като страната не успя да получи мачове от Евро 2028. Очаква се през 2035 г. срещи от Мондиала да се играят на обновения „Уиндзор Парк“.

Кандидатурата получи оценка 4,3 от 5 при оценяването на ФИФА. Остават обаче някои нерешени въпроси, свързани с финансовите гаранции, данъчното облагане и сигурността, пише “ВВС”.

Паралелно с това се очаква ФИФА да одобри и съвместната кандидатура на Мексико, САЩ, Коста Рика и Ямайка за женското Световно първенство през 2031 г.