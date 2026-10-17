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Шефът на Формула 2 Бруно Мишел: Никола Цолов е готов за Формула 1

Шефът на Формула 2 Бруно Мишел: Никола Цолов е готов за Формула 1

17 Октомври, 2026 13:03 418 0

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Неговият основен съперник в шампионата Рафаел Камара вече си осигури място в най-престижната надпревара в света

Шефът на Формула 2 Бруно Мишел: Никола Цолов е готов за Формула 1 - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският автомобилен талант Никола Цолов притежава всичко необходимо, за да направи голямата стъпка към Формула 1. Около това мнение се обедини ръководителят на Формула 2 Бруно Мишел, който изрази силна увереност в качествата и готовността на родната ни звезда.

Докато неговият основен съперник в шампионата Рафаел Камара вече си осигури място в най-престижната надпревара в света, за Цолов преминаването към елита все още остава амбиция и въпрос на време. По време на изказване пред медиите Бруно Мишел коментира перспективите пред българския пилот:

„Да, мисля, че е готов, въпреки че не знам дали ще бъде избран за Формула 1 догодина“, сподели Мишел пред репортери.

Шефът на Формула 2 изтъкна впечатляващото постоянство на Цолов и ожесточената му битка за върха в шампионата именно срещу Камара. Според него представянето на двамата новобранци доказва перфектната им адаптация към изключително високите изисквания на шампионата.

В медийното пространство името на Никола Цолов все по-често се свързва с евентуално място в тима на Рейсинг Булс, където бъдещето на Лиъм Лоусън към момента остава под въпрос. За българския „лъв“ следващите решаващи новини и развръзка се очаква да дойдат директно от ръководството на Ред Бул.


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