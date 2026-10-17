Шефът на Формула 2 Бруно Мишел: Никола Цолов е готов за Формула 1

Българският автомобилен талант Никола Цолов притежава всичко необходимо, за да направи голямата стъпка към Формула 1. Около това мнение се обедини ръководителят на Формула 2 Бруно Мишел, който изрази силна увереност в качествата и готовността на родната ни звезда.

Докато неговият основен съперник в шампионата Рафаел Камара вече си осигури място в най-престижната надпревара в света, за Цолов преминаването към елита все още остава амбиция и въпрос на време. По време на изказване пред медиите Бруно Мишел коментира перспективите пред българския пилот:

„Да, мисля, че е готов, въпреки че не знам дали ще бъде избран за Формула 1 догодина“, сподели Мишел пред репортери.

Шефът на Формула 2 изтъкна впечатляващото постоянство на Цолов и ожесточената му битка за върха в шампионата именно срещу Камара. Според него представянето на двамата новобранци доказва перфектната им адаптация към изключително високите изисквания на шампионата.

В медийното пространство името на Никола Цолов все по-често се свързва с евентуално място в тима на Рейсинг Булс, където бъдещето на Лиъм Лоусън към момента остава под въпрос. За българския „лъв“ следващите решаващи новини и развръзка се очаква да дойдат директно от ръководството на Ред Бул.