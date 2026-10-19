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На 40 години почина Руският Тайсън

На 40 години почина Руският Тайсън

19 Октомври, 2026 12:31 598 2

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Шампионът с трагична съдба, който 11 г. не проговори

На 40 години почина Руският Тайсън - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Денис Бойцов, наричан от всички „Руският Тайсън“, почина на 40 години, отнасяйки в друг свят шампионските си титли и рекорди, както и голямата тайна как така най-силният човек на планетата се оказа до безобразие пребит и захвърлен между релсите на метрото в Берлин. Тъжната новина за смъртта му бе съобщена от пресслужбата на Центъра за физическа култура и спортни събития. А баща му - Николай Бойцов, поясни, че причината е отлепен кръвен съсирек.

Животът на Бойцов започва като приказка. Качва се за първи път на ринга още на 5 години, а в аматьорската си кариера има само 15 загуби от 130 мача. Още на 18 г. минава към професионалния бокс. Годината е 2004 г., а когато великият Майк Тайсън гледа един от мачовете му, го обявява за достоен наследник. Година по-късно американският боксьор прекратява кариерата си, а Бойцов получава прякора "Руският Тайсън".

Следващите 10 години той изиграва 37 мача, от които печели 36, като 27 с нокаут. Получава титлата на Световния боксов съвет (WBC) за младежи в тежка категория, след това - междуконтиненталната титла на Световната боксова асоциация (WBA), а накрая и европейската титла на Световната боксова организация (WBO).

2013 година обаче пренаписва съдбата му. Изненадващо за всички, той е победен от аутсайдера австралиец Алекс Леапай със съдийско решение. Загубата беше съкрушителна, защото Бойцов влезе в мача с перфектен баланс от 33-0 и беше официален претендент на WBO за титлата на Владимир Кличко. С победата си Леапай буквално открадна правото на Бойцов да се бие с Кличко, а година по-късно украинецът с лекота го прегази и запази титлата си на световен шампион.

След загубата, Бойцов записа три поредни победи и отново започна да си проправя път към върха. Точно преди мача обаче се случи инцидентът. На 3 май 2015 г. в Берлин руснакът беше открит в безсъзнание на релсите в тунела между две станции на берлинското метро с тежка черепно-мозъчна травма и рани по ръцете. Той прекара 7 седмици в изкуствена кома, претърпя множество операции на главата и загуби около 30 кг от теглото си, оставайки инвалид за цял живот.

Официалната версия на германската полиция, обявена много бързо след инцидента, беше „нещастен случай“. Камерите и свидетелите показали, че Бойцов бил много пиян, докато празнувал раждането на детето си и паднал сам на релсите, подхлъзвайки се. По-късно обаче се завъртяха други версии. Според едната, Бойцов напуснал в Германия дългогодишния си промоутър Universum, чийто шеф Валдемар Клух по-късно беше съден за изнудване, и преминал в Sauerland Event. Съпругата на Денис - Олга, открито заяви пред медиите, че съпругът ѝ е получавал сериозни заплахи за живота си заради този трансфер. Тя е убедена, че инцидентът е бил отмъщение на руско-германския подземен свят.

Откритите следи от побой накараха много негови колеги да обявят, че Денис е бил жестоко пребит от група руснаци в Берлин и буквално хвърлен в тунела на метрото, за да бъде заличен като „нещастен случай“. Любопитен момент е, че германската полиция затвори бързо случая поради липса на доказателства за чужда намеса, като остана въпросът как нито една камера в метрото не е уловила точния момент на падането или евентуалното преследване на спортиста, което поражда съмнения за професионално организирана засада.

Боксьорът не можеше да ходи или говори, комуникираше само с жестове. Понякога съпругата му съобщаваше, че състоянието се стабилизира или се виждат положителни промени.

"Тромбът се откъсна. Не можаха да направят нищо, мигновена смърт. Три минути и толкова. Жена му го нахрани, започна да се обръща настрани. Изведнъж се разтрепери, посиня. И целият живот свърши", разказа Николай Бойцов.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Българин

    1 1 Отговор
    Направил се е на мъж на някои албанци или мароканци. Те няма от къде да знаят, че е бил голям шампион!

    12:36 19.10.2026

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