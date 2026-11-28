Исландският футбол потъна в скръб след смъртта на Ингвар Йонсон. Вратарят на Викингур Рейкявик почина на 25 ноември на 37 години след продължителна битка с онкологично заболяване. Тъжната новина беше съобщена от клуба му, който изрази съболезнования на семейството и близките на футболиста.

Йонсон беше част от състава на Викингур от 2020 година и спечели с отбора четири шампионски титли и три Суперкупи на Исландия.

През кариерата си той игра още в Норвегия за Старт, Санднес и Сандефьорд, както и за датския Виборг. За националния отбор на Исландия записа осем мача. Йонсон беше част от историческия състав на страната на Евро 2016 във Франция.

Тогава исландците дебютираха на европейско първенство и стигнаха сензационно до четвъртфиналите, където отпаднаха след загуба от домакина Франция с 2:5. Последният му мач за Викингур беше на 3 май срещу Кефлавик.