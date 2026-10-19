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Димитър Кисимов срещу австриец на финалите на Мастърс турнира на най-добрите осем юноши в света

Димитър Кисимов срещу австриец на финалите на Мастърс турнира на най-добрите осем юноши в света

19 Октомври, 2026 19:06 851 0

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Надпреварата започва в сряда в Чънду, Китай

Димитър Кисимов срещу австриец на финалите на Мастърс турнира на най-добрите осем юноши в света - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Димитър Кисимов ще играе срещу Тило Берман (Австрия) в първата си среща на Мастърс турнира на най-добрите осем тенисисти до 18 години в света. Надпреварата започва в сряда в Чънду, Китай. Това е единственият турнир в юношеския тенис с награден фонд.

Осемте участници бяха разпределени в две групи по четирима състезатели, като първите двама във всяка група ще се класират за полуфиналите. Освен Тило Берман съперници на Кисимов в групата ще бъдат още Кийтън Хенс (САЩ) и Винсент Райзах (Германия).

Любопитното е, че българинът е настанен в една стая с първия си съперник Берман. Неприятна новина за Кисимов е, че е пристигнал в Чънду без багажа си, който е бил изгубен при трансфера в Истанбул миналия петък.


Димитър Кисимов продължава да се утвърждава като едно от най-перспективните имена в българския тенис. През 2026 г. 18-годишният българин записа редица силни резултати както при юношите, така и в мъжкия тенис.

Най-големият му успех в началото на сезона дойде на Откритото първенство на Австралия, където Кисимов и партньорът му Конър Дойг (Република Южна Африка) спечелиха титлата на двойки при юношите.


На сингъл Кисимов също постигна сериозни успехи. През март той спечели титлата на турнира от категория J300 в Кайро, след това завърши трети на силния юношески турнир в Пловдив, а впоследствие стана вицешампион на J500 в Офенбах (Германия).


На „Уимбълдън" Кисимов достигна до четвъртфиналите на сингъл при юношите. Особено важна стъпка в развитието му дойде през август, когато българинът спечели първата си титла на сингъл при мъжете от веригата World Tennis Tour в Куршумлийска баня (Сърбия).

Силното му представяне продължи и на US Open при юношите, където Кисимов достигна до третия кръг.


Димитър Кисимов е четвъртият българин, който ще участва във финалите на осемте най-добри юноши през годината. Адриан Андреев и Илиян Радулов завършиха на трето място съответно през 2018 и 2023 г., а Александър Василев зае осмо място през миналата година.


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