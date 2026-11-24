Кристиано Роналдо получи впечатляващо признание в Шанхай, където пред новооткрития музей CR7 беше поставена 7-метрова статуя на португалската футболна звезда. Скулптурата изобразява нападателя с разперени ръце в характерното му празнуване „Siuuu“ след отбелязан гол.

Музеят беше открит на 21 ноември и е първият подобен проект на Роналдо в континенталната част на Китай. Според организаторите статуята е най-високата в цял ръст, посветена на петкратния носител на „Златната топка“.

„Всеки гол, всеки трофей, всеки рекорд – вече в Шанхай“, заявиха организаторите на проекта.

Експозицията се намира в търговския център Shanghai No. 1 Department Store на улица „Източен Нанкин“. Тя заема близо 3000 квадратни метра на третия етаж на сграда C и включва 10 тематични зони и 15 интерактивни пространства.

Посетителите могат да проследят пътя на Роналдо от детството му на остров Мадейра до превръщането му в една от най-разпознаваемите фигури във футбола. Сред експонатите са индивидуални отличия, екипи, футболни обувки и предмети, свързани с ключови моменти от кариерата му.

Музеят представя професионалния път на 41-годишния нападател чрез комбинация от предмети и интерактивни пространства. В центъра на проекта са трофеите, рекордите и образът на Роналдо, който в продължение на години е сред най-популярните футболисти в света.

Седемметровата статуя е поставена пред входа на музея и превръща обекта в нова забележителност за почитателите на португалеца в Шанхай.