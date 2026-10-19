Полската атлетка Кармен Новицка покорява пистата и Instagram

Европейската лека атлетика има ново име, което приковава погледите както на стадиона, така и извън него. Това е Кармен Новицка – младата полска надежда в седмобоя, която превръща всяко свое появяване в истински хит в социалните мрежи.

Националната шампионка на Полша преследва големи цели и следва стриктен план за подготовка с мечта за олимпийски медали. Междувременно талантът ѝ и начинът, по който поддържа имиджа си, ѝ носят огромна популярност онлайн.

Строгата рутина на елитен спортист, комбинирана с естествената ѝ харизма, се оказва перфектната рецепта за скок в последователите и ангажираността в дигиталната среда.

Наясно със силата на модерните платформи, Новицка редовно показва задкулисието от живота си – от тежките тренировки във фитнеса и лагерите, до пътуванията и моментите за почивка.

Резултатът е налице – феновете ѝ се увеличават лавинообразно, а мнозина вече я определят като едно от най-очарователните и обещаващи лица на новото поколение в полския спорт.