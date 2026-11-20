Полската футболна федерация отстрани 10 футболисти, състезаващи се в третата дивизия и по-ниските нива на местния футбол, заради подозрения за уреждане на мачове. Решенията са взети на 12 и 16 ноември, съобщи федерацията.

Мярката е наложена от дисциплинарния говорител на Полския футболен съюз Адам Гиларски. Той е внесъл и искания до дисциплинарната комисия за започване на производства срещу играчите.

Имената на футболистите и клубовете им не са обявени. Федерацията не е посочила и срок, за който те няма да могат да участват в срещи. Отстраняването е временна мярка в рамките на дисциплинарната процедура и не означава окончателно установяване на вина.

Полската федерация заяви, че предполагаемите нарушения са били установени с помощта на специализиран софтуер за наблюдение на активността при спортните залози. От юли 2023 г. организацията използва услугите на компанията Спортрадар, която изготвя месечни доклади за подозрителни модели при мачове от националните първенства.

Според федерацията от сезон 2022/2023 насам са анализирани сигнали за предполагаемо влияние върху изхода или развитието на 29 футболни срещи от първа до четвърта лига. Отделно е отчетен сигнал за един мач от женската Екстралига.

Така Полската футболна федерация определи борбата с манипулирането на срещи в съобщението си за новите мерки. От организацията уточниха, че информацията за подозрителните мачове е била предавана и към национална платформа за борба с явлението, в която участват представители на правоохранителните органи.

Дисциплинарната комисия трябва да разгледа внесените материали и да реши дали да образува производства по случая. Едва след приключването им може да се стигне до окончателни санкции, ако бъдат установени нарушения.

Федерацията посочи, че настоящите действия са част от по-широка процедура, свързана с подозрителни залози и възможно манипулиране на мачове в различни нива на полския футбол.