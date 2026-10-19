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Серген Ялчън поема Турция след уволнението на Монтела

Серген Ялчън поема Турция след уволнението на Монтела

19 Октомври, 2026 20:19 571 0

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53-годишният специалист вече е постигнал пълна договорка по бъдещия си контракт

Серген Ялчън поема Турция след уволнението на Монтела - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Бившият треньор и легенда на Бешикташ Серген Ялчън ще бъде новият селекционер на националния отбор на Турция, след като Винченцо Монтела бе освободен от поста, твърдят медиите в Турция.

53-годишният специалист вече е постигнал пълна договорка по бъдещия си контракт с федерацията, след като е провел две срещи с президента Ибрахим Хаджъосманоглу. Очаква се Ялчън да бъде официално представен утре или най-късно в сряда.

Дебютът му начело на "полумесеците" ще бъде на 12 ноември в Измир срещу Белгия в мач от Лига А на Лигата на нациите, а три дни по-късно предстои гостуване на Франция.

Турция се представи разочароващо на Мондиала това лято в Северна Америка, където отстъпи на Австралия и Парагвай и победи САЩ, но това не стигна за класиране в елиминациите.

Любопитното е, че Ялчън бе сред най-острите критици на играта на отбора и на работата на Монтела. В кариерата си до момента бившият халф е работил само в Турция – водил е два пъти родния си Бешикташ, както и Газиантепспор, Сивасспор, Ескишехирспор, Коняспор, Анталияспор и други.


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