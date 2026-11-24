Над 6000 билета са продадени за мача между мъжките национални отбори на България и Дания от предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Двубоят ще се играе на 26 ноември от 19:00 часа в „Арена 8888“ в София.

Срещата е част от втория етап на пресявките и е в група D. България вече има една победа в тази фаза, а националният отбор ще търси нов успех пред домакинска публика.

Федерацията призова за пълни трибуни

Българската федерация по баскетбол призова привържениците да подкрепят отбора и да бъдат облечени в цветовете на България.

„Целта е трибуните да бъдат изпълнени и залата да се превърне в истински дом на българския баскетбол“, заявиха от федерацията.

Билетите за срещата са в продажба в мрежата на Eventim. Двубоят ще бъде излъчен пряко по bTV Action и онлайн във VOYO.

Българският състав е воден от селекционера Любомир Минчев, а сред очакваните лидери на отбора е Александър Везенков. След мача с Дания програмата на България в предварителните квалификации за Евробаскет 2029 ще продължи с останалите срещи от група D.

Източници: bta.bg, btv.bg, bgbasket.com