Лили Ермак отново взриви мрежата с дълбоко деколте

Лили Ермак не спира да залива социалните мрежи със снимки, като голяма част от тях са доста предизвикателни.
Една от последните публикации на рускинята, която преди време нашумя с твърдението, че е отказала на футболната суперзвезда Кристиано Роналдо, донесе нова вълна от лайкове от нейните 1,6 млн. последователи в Инстаграм.
На кадъра тя позира в тясна блуза с дълбоко деколте, с което отново привлече вниманието на феновете си и събра хиляди реакции.
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