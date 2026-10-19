Лили Ермак отново взриви мрежата с дълбоко деколте

Лили Ермак не спира да залива социалните мрежи със снимки, като голяма част от тях са доста предизвикателни.

Една от последните публикации на рускинята, която преди време нашумя с твърдението, че е отказала на футболната суперзвезда Кристиано Роналдо, донесе нова вълна от лайкове от нейните 1,6 млн. последователи в Инстаграм.

На кадъра тя позира в тясна блуза с дълбоко деколте, с което отново привлече вниманието на феновете си и събра хиляди реакции.