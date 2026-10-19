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Лили Ермак отново взриви мрежата с дълбоко деколте

Лили Ермак отново взриви мрежата с дълбоко деколте

19 Октомври, 2026 23:50 758 1

  • лили ермак-
  • инстаграм-
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  • деколте-
  • кристиано роналдо

На кадъра тя позира в тясна блуза

Лили Ермак отново взриви мрежата с дълбоко деколте - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Лили Ермак не спира да залива социалните мрежи със снимки, като голяма част от тях са доста предизвикателни.

Една от последните публикации на рускинята, която преди време нашумя с твърдението, че е отказала на футболната суперзвезда Кристиано Роналдо, донесе нова вълна от лайкове от нейните 1,6 млн. последователи в Инстаграм.

На кадъра тя позира в тясна блуза с дълбоко деколте, с което отново привлече вниманието на феновете си и събра хиляди реакции.



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