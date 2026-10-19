В Уругвай показаха първия дигитален червен картон

Футболен съдия в Уругвай използва дигитален червен картон в официален мач за Купата на Уругвай. Едуардо Варела вдигна устройство, подобно на смартфон, по време на двубоя между Насионал и Рентистас, с което се превърна в първия рефер, показал червен картон по този начин.

Екранът на устройството може да светне в жълто или червено, а чрез него арбитърът записва санкциите директно в цифровата система на уругвайския футбол. Освен предупрежденията и изгонванията, технологията регистрира смените, головете и отсъдените дузпи.

Проектът е разработван от компанията REFe в продължение на около три години. Според информацията на „Дейли мейл“ крайната амбиция на създателите е системата да бъде приета от южноамериканската футболна конфедерация КОНМЕБОЛ, а впоследствие и от ФИФА.

„Виждали сме всякакви коментари - положителни и отрицателни. Дори се смяхме на меметата. Важното е, че хората говорят за това. Всяка иновация изисква време“, заяви Мауро Сако, директор на REFe.

Другият директор на компанията - Диего де ла Пена, определи проекта като разработка, която все още има нужда от подобрения. „Жълтият картон трябва да е жълт, червеният трябва да е червен и да се вижда от хората на стадиона и по телевизията“, каза той.

Първият тест е показал сериозно ограничение. В мача между Дефенсор Спортинг и Пласа Колония силната слънчева светлина е направила екрана почти неразпознаваем от по-голямо разстояние и експериментът е бил прекратен.

Разработчиците проучват възможността около устройството да бъде добавено LED осветление, което да направи цветовете по-ясни за зрителите. Проблемът е важен и за телевизионните трансмисии, тъй като дигиталната карта трябва да бъде разпознаваема не само от футболистите и съдиите на терена.

Идеята вече предизвика подигравателни реакции в социалните мрежи. Част от феновете я определиха като ненужна замяна на традиционните картони, а други поставиха въпроса какво ще се случи, ако батерията на устройството се изтощи.

Технологията остава в тестов етап. Засега не е обявено кога тя може да бъде използвана в по-широк мащаб или да замени напълно стандартните жълти и червени картони.