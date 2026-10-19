Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
В Уругвай показаха първия дигитален червен картон

В Уругвай показаха първия дигитален червен картон

19 Октомври, 2026 22:33 525 1

  • дигитална червена карта-
  • уругвайски футбол-
  • едуардо варела-
  • refe-
  • конмебол

Реферът Едуардо Варела използва устройство, подобно на смартфон, в мач за Купата на Уругвай - Технологията записва автоматично картоните, смените, головете и дузпите

В Уругвай показаха първия дигитален червен картон - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Футболен съдия в Уругвай използва дигитален червен картон в официален мач за Купата на Уругвай. Едуардо Варела вдигна устройство, подобно на смартфон, по време на двубоя между Насионал и Рентистас, с което се превърна в първия рефер, показал червен картон по този начин.

Екранът на устройството може да светне в жълто или червено, а чрез него арбитърът записва санкциите директно в цифровата система на уругвайския футбол. Освен предупрежденията и изгонванията, технологията регистрира смените, головете и отсъдените дузпи.

Проектът е разработван от компанията REFe в продължение на около три години. Според информацията на „Дейли мейл“ крайната амбиция на създателите е системата да бъде приета от южноамериканската футболна конфедерация КОНМЕБОЛ, а впоследствие и от ФИФА.

„Виждали сме всякакви коментари - положителни и отрицателни. Дори се смяхме на меметата. Важното е, че хората говорят за това. Всяка иновация изисква време“, заяви Мауро Сако, директор на REFe.

Другият директор на компанията - Диего де ла Пена, определи проекта като разработка, която все още има нужда от подобрения. „Жълтият картон трябва да е жълт, червеният трябва да е червен и да се вижда от хората на стадиона и по телевизията“, каза той.

Първият тест е показал сериозно ограничение. В мача между Дефенсор Спортинг и Пласа Колония силната слънчева светлина е направила екрана почти неразпознаваем от по-голямо разстояние и експериментът е бил прекратен.

Разработчиците проучват възможността около устройството да бъде добавено LED осветление, което да направи цветовете по-ясни за зрителите. Проблемът е важен и за телевизионните трансмисии, тъй като дигиталната карта трябва да бъде разпознаваема не само от футболистите и съдиите на терена.

Идеята вече предизвика подигравателни реакции в социалните мрежи. Част от феновете я определиха като ненужна замяна на традиционните картони, а други поставиха въпроса какво ще се случи, ако батерията на устройството се изтощи.

Технологията остава в тестов етап. Засега не е обявено кога тя може да бъде използвана в по-широк мащаб или да замени напълно стандартните жълти и червени картони.



Уругвай
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 поредната глупост

    1 0 Отговор
    и какво му беше на нормалния картон че трябва да се дигитализира???

    22:41 19.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове