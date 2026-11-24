Съединените щати ще бъдат домакин на Копа Америка през 2028 година. Решението е обявено от футболните конфедерации на Южна Америка и на Северна, Централна Америка и Карибския регион – КОНМЕБОЛ и КОНКАКАФ.

49-ото издание на турнира ще се проведе от 9 юни до 9 юли 2028 година. В него ще участват 16 национални отбора – десетте представители на КОНМЕБОЛ и шест състава от КОНКАКАФ.

„Копа Америка е много повече от турнир: тя е част от нашата идентичност, нашата история и величието на южноамериканския футбол“, заяви президентът на КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес.

Шестте отбора от КОНКАКАФ ще определят участието си чрез представянето си в Голд къп през 2027 година. Континенталното първенство ще се играе от 17 юни до 11 юли 2027 година.

КОНКАКАФ уточни, че допълнителните подробности за квалификационния механизъм ще бъдат съобщени по-късно. Това означава, че все още не е обявено кои точно показатели от Голд къп ще определят шестте квоти.

Президентът на КОНКАКАФ Виктор Монтаглиани посочи, че споразумението ще даде на шест национални отбора от региона „нова възможност да се състезават срещу едни от най-добрите в света“, като същевременно ще засили значението на Голд къп.

Съединените щати ще приемат Копа Америка за трети път. Предишните две издания на американска територия бяха през 2016 и 2024 година. Това са и единствените случаи, в които турнирът е провеждан извън Южна Америка.

През 2016 година САЩ бяха домакин на специалното издание „Копа Америка Сентенарио“, посветено на 100-годишнината на състезанието. През 2024 година турнирът отново се проведе в страната с участието на 16 отбора – десет от КОНМЕБОЛ и шест от КОНКАКАФ.

Градовете домакини, стадионите и пълният календар на мачовете за изданието през 2028 година ще бъдат обявени допълнително.