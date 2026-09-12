Депай показа среден пръст на феновете и си навлече сериозни проблеми

Мемфис Депай може да получи наказание от КОНМЕБОЛ заради неприличен жест към феновете на Естудиантес. Нидерландският нападател се забърка в скандал по време на четвъртфинала от Копа Либертадорес между аржентинския тим и Коринтианс, завършил 1:1.

След изравнителното попадение на Кайо Сезар Депай провокира домакинските привърженици, като им показа среден пръст. Реакцията му не остана без последствия, тъй като Естудиантес подаде официална жалба до КОНМЕБОЛ заради обидния жест на футболиста.

Депай премина в Коринтианс през 2024 г., след като сложи край на кариерата си в Европа, където носи екипите на ПСВ, Манчестър Юнайтед, Лион, Барселона и Атлетико Мадрид. В Бразилия той бързо се превърна във важна фигура и помогна на клуба да спечели Суперкупата, националната купа и първенството на щата Сао Пауло.

В последно време обаче нидерландецът не се намира в най-добрата си форма. След завръщането си от Мондиал 2026 той все още няма гол, а единствената му асистенция е срещу Росарио Сентрал в Либертадорес. Ако КОНМЕБОЛ го накаже, санкцията ще влезе в сила евентуално на полуфиналите, тъй като решението ще бъде взето след реванша между Коринтианс и Естудиантес през следващата седмица.

🚨 LE CLUB D’ESTUDIANTES DE LA PLATA RÉCLAME DES SANCTIONS CONTRE MEMPHIS DEPAY 🇳🇱 APRÈS AVOIR ADRESSÉ UN DOIGT D’HONNEUR AUX SUPPORTERS ARGENTINS 🇦🇷 ! ⚖️



La CONMEBOL a ouvert une procédure disciplinaire contre l’ancien lyonnais qui pourrait écoper d’au moins un match de… pic.twitter.com/O35yWsel3x



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