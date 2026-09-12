Новини
Спорт »
Световен футбол »
Депай показа среден пръст на феновете и си навлече сериозни проблеми

Депай показа среден пръст на феновете и си навлече сериозни проблеми

12 Септември, 2026 19:01 505 0

  • мемфис депай-
  • конмебол-
  • естудиантес-
  • копа либертадорес-
  • коринтианс-
  • футбол

Нападателят на Коринтианс може да бъде наказан заради жеста си срещу привържениците на Естудиантес

Депай показа среден пръст на феновете и си навлече сериозни проблеми - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Мемфис Депай може да получи наказание от КОНМЕБОЛ заради неприличен жест към феновете на Естудиантес. Нидерландският нападател се забърка в скандал по време на четвъртфинала от Копа Либертадорес между аржентинския тим и Коринтианс, завършил 1:1.

След изравнителното попадение на Кайо Сезар Депай провокира домакинските привърженици, като им показа среден пръст. Реакцията му не остана без последствия, тъй като Естудиантес подаде официална жалба до КОНМЕБОЛ заради обидния жест на футболиста.

Депай премина в Коринтианс през 2024 г., след като сложи край на кариерата си в Европа, където носи екипите на ПСВ, Манчестър Юнайтед, Лион, Барселона и Атлетико Мадрид. В Бразилия той бързо се превърна във важна фигура и помогна на клуба да спечели Суперкупата, националната купа и първенството на щата Сао Пауло.

В последно време обаче нидерландецът не се намира в най-добрата си форма. След завръщането си от Мондиал 2026 той все още няма гол, а единствената му асистенция е срещу Росарио Сентрал в Либертадорес. Ако КОНМЕБОЛ го накаже, санкцията ще влезе в сила евентуално на полуфиналите, тъй като решението ще бъде взето след реванша между Коринтианс и Естудиантес през следващата седмица.

🚨 LE CLUB D’ESTUDIANTES DE LA PLATA RÉCLAME DES SANCTIONS CONTRE MEMPHIS DEPAY 🇳🇱 APRÈS AVOIR ADRESSÉ UN DOIGT D’HONNEUR AUX SUPPORTERS ARGENTINS 🇦🇷 ! ⚖️

La CONMEBOL a ouvert une procédure disciplinaire contre l’ancien lyonnais qui pourrait écoper d’au moins un match de… pic.twitter.com/O35yWsel3x

— Actu Foot (@ActuFoot_) September 11, 2026


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове