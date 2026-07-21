КОНМЕБОЛ натиска за революция: искат Мондиал 2030 да бъде разширен до рекордните 64 отбора

Южноамериканската футболна конфедерация (КОНМЕБОЛ) призова за ново разширяване на Световното първенство по футбол – този път до рекордните 64 отбора за Мондиала през 2030 г. Инициативата идва само ден след приключването на първия турнир с 48 участници в Северна Америка.

Президентът на КОНМЕБОЛ - Алехандро Домингес, официално даде старт на кампанията за новия формат в социалните мрежи, призовавайки ФИФА да разшири юбилеийното стотно издание на надпреварата.

„Следващото Световно е у дома! През 2030 г. първенството идва в Уругвай, Аржентина и Парагвай“, написа Домингес. „Това ще бъде страхотна възможност за футбола – да отпразнуваме стогодишнината на Световната купа с турнир от 64 отбора.“

От ФИФА все още не са излезли с официален коментар относно предложението.

Според вече одобрения план за 2030 г. основни домакини на Мондиала са Испания, Португалия и Мароко, докато Уругвай, Аржентина и Парагвай ще приемат откриващите мачове, за да се отбележат 100 години от първото Световно първенство, проведено през 1930 г. в Уругвай.