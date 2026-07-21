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КОНМЕБОЛ натиска за революция: искат Мондиал 2030 да бъде разширен до рекордните 64 отбора

КОНМЕБОЛ натиска за революция: искат Мондиал 2030 да бъде разширен до рекордните 64 отбора

21 Юли, 2026 17:00 650 10

  • конмебол-
  • мондиал 2030-
  • футбол-
  • световно първенство

Следващото Световно е у дома!

КОНМЕБОЛ натиска за революция: искат Мондиал 2030 да бъде разширен до рекордните 64 отбора - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Южноамериканската футболна конфедерация (КОНМЕБОЛ) призова за ново разширяване на Световното първенство по футбол – този път до рекордните 64 отбора за Мондиала през 2030 г. Инициативата идва само ден след приключването на първия турнир с 48 участници в Северна Америка.

Президентът на КОНМЕБОЛ - Алехандро Домингес, официално даде старт на кампанията за новия формат в социалните мрежи, призовавайки ФИФА да разшири юбилеийното стотно издание на надпреварата.

„Следващото Световно е у дома! През 2030 г. първенството идва в Уругвай, Аржентина и Парагвай“, написа Домингес. „Това ще бъде страхотна възможност за футбола – да отпразнуваме стогодишнината на Световната купа с турнир от 64 отбора.“

От ФИФА все още не са излезли с официален коментар относно предложението.

Според вече одобрения план за 2030 г. основни домакини на Мондиала са Испания, Португалия и Мароко, докато Уругвай, Аржентина и Парагвай ще приемат откриващите мачове, за да се отбележат 100 години от първото Световно първенство, проведено през 1930 г. в Уругвай.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дори

    13 0 Отговор
    128 отбора да играят на Световното първенство, България пак няма да успея да се класира.

    Коментиран от #2, #5

    17:08 21.07.2026

  • 2 хехе

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дори":

    Таман се гласях да напиша същото

    17:10 21.07.2026

  • 3 Абе направете

    10 0 Отговор
    ги 200, барабар със северен и южен полюс с бели мечки, пингвини итн.

    Коментиран от #4

    17:12 21.07.2026

  • 4 Ние

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Абе направете":

    пак нема да се класираме,пингвините са по бързи от дървета

    17:13 21.07.2026

  • 5 Я пъ тоа

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дори":

    България ша са класира кога участието стане
    ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.

    17:16 21.07.2026

  • 6 Ламтежа

    4 0 Отговор
    е за пари, ама качеството загива за сметка на количеството. Остава после и квалификациите направо да интегрират и да играят 2м.

    17:43 21.07.2026

  • 7 Фифа фафа фуфа

    4 0 Отговор
    Трябва да дават клалификациите на всеки континент за световно първенство по собствена интернет телевизия а върхът да бъде световното първенство както е сега

    17:50 21.07.2026

  • 8 фифа дава фира вече

    5 0 Отговор
    най-добре всички да участват като си платят всичко и внесат едни 1мил. такса за участие. И Тръмпи да събира парите и да ръководи парада.

    17:53 21.07.2026

  • 9 Наблюдател

    5 0 Отговор
    Огромен брой мачове, повечето безинтересни и за съжаление на европейците, в късните нощни часове. Колко ще са тия, дето ще се лишат от сън, за да гледат Хаити срещу Непал? Или Гибралтар срещу Папуа Нова Гвинея? Но пък може да ни излезе късметът, ако не завършим последни в квалификациите.

    18:05 21.07.2026

  • 10 Шанс

    2 0 Отговор
    Е сега вече че ритаме на следващото. Ммм, замислих се. Дали?!

    18:16 21.07.2026

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