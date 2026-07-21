КОНМЕБОЛ натиска за революция: искат Мондиал 2030 да бъде разширен до рекордните 64 отбора

Южноамериканската футболна конфедерация (КОНМЕБОЛ) призова за ново разширяване на Световното първенство по футбол – този път до рекордните 64 отбора за Мондиала през 2030 г. Инициативата идва само ден след приключването на първия турнир с 48 участници в Северна Америка.
Президентът на КОНМЕБОЛ - Алехандро Домингес, официално даде старт на кампанията за новия формат в социалните мрежи, призовавайки ФИФА да разшири юбилеийното стотно издание на надпреварата.
„Следващото Световно е у дома! През 2030 г. първенството идва в Уругвай, Аржентина и Парагвай“, написа Домингес. „Това ще бъде страхотна възможност за футбола – да отпразнуваме стогодишнината на Световната купа с турнир от 64 отбора.“
От ФИФА все още не са излезли с официален коментар относно предложението.
Според вече одобрения план за 2030 г. основни домакини на Мондиала са Испания, Португалия и Мароко, докато Уругвай, Аржентина и Парагвай ще приемат откриващите мачове, за да се отбележат 100 години от първото Световно първенство, проведено през 1930 г. в Уругвай.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дори
Коментиран от #2, #5
17:08 21.07.2026
2 хехе
До коментар #1 от "Дори":Таман се гласях да напиша същото
17:10 21.07.2026
3 Абе направете
Коментиран от #4
17:12 21.07.2026
4 Ние
До коментар #3 от "Абе направете":пак нема да се класираме,пингвините са по бързи от дървета
17:13 21.07.2026
5 Я пъ тоа
До коментар #1 от "Дори":България ша са класира кога участието стане
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.
17:16 21.07.2026
6 Ламтежа
17:43 21.07.2026
7 Фифа фафа фуфа
17:50 21.07.2026
8 фифа дава фира вече
17:53 21.07.2026
9 Наблюдател
18:05 21.07.2026
10 Шанс
18:16 21.07.2026