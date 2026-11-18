Квалификациите в Южна Америка за Световното първенство през 2030 г. ще бъдат с различен формат и ще наподобяват Лигата на нациите. Това заяви президентът на Уругвайската футболна асоциация Игнасио Алонсо пред Carve Deportiva.

„Следващите квалификации ще бъдат с различен формат, в стил Лига на нациите, като ще се борим за титла“, каза Алонсо.

Изявлението му дойде преди приятелската среща между Уругвай и Доминиканската република, спечелена от домакините с 5:0 в Малдонадо. Головете отбелязаха Родриго Агире, Федерико Виняс, Николас де ла Крус, Федерико Валверде и Бруно Дамиани.

От думите на Алонсо става ясно, че традиционният модел на квалификациите в зона КОНМЕБОЛ може да бъде заменен с турнирна система, в която националните отбори ще играят не само за класиране на Мондиал 2030, но и за отделна титла.

Президентът на Уругвайската футболна асоциация обаче не посочи колко групи или дивизии ще има, колко мача ще изиграе всеки отбор и как ще бъде определен шампионът. Не е потвърдено и създаването на отделно състезание, независимо от квалификационния цикъл. Публикуваната информация описва по-скоро нов формат на самите южноамерикански квалификации.

Промяната е свързана с особеностите на Световното първенство през 2030 г. Аржентина, Уругвай и Парагвай ще приемат по един мач от турнира като част от честването на стогодишнината от първия Мондиал.

ФИФА потвърждава, че трите държави ще се класират автоматично за финалите, наред с основните домакини Испания, Португалия и Мароко. Мачът в Уругвай ще бъде част от официалната церемония за стогодишнината, а срещи ще има още в Аржентина и Парагвай.

Така Аржентина, Уругвай и Парагвай няма да се нуждаят от резултатите си в квалификациите, за да си осигурят участие на Световното първенство. Формат в стил Лига на нациите би им дал възможност въпреки това да играят официални двубои и да преследват трофей.

Следващата стъпка е КОНМЕБОЛ да уточни дали предложението ще бъде прието и как ще изглежда календарът. Към момента публично известни са само намерението за промяна и идеята квалификациите да имат собствен победител.