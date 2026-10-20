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Ига Швьонтек се оттегли от турнира в Нинбо

Ига Швьонтек се оттегли от турнира в Нинбо

20 Октомври, 2026 18:36 413 0

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Полякинята е с проблем в лявото бедро и загуби шанса си да се бори за последното място във Финалите на WTA - Анастасия Захарова я замени в схемата

Ига Швьонтек се оттегли от турнира в Нинбо - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ига Швьонтек се оттегли от участие в турнира BNB Ningbo Open от сериите WTA 500 заради проблем с лявото бедро. Полякинята беше поставена под номер 2 в схемата, но няма да излезе на корта в китайския град.

„През последните седмици изпитвах продължаващ проблем с лявото бедро и смятам, че сега е правилният момент да си дам време за почивка и възстановяване“, заяви Швьонтек в съобщение, разпространено от турнира.

Бившата номер 1 в света е изпитвала същия проблем и по време на загубата си от сънародничката Мая Хвалинска на полуфиналите на турнира в Ухан миналата седмица. В момента Швьонтек е девета в световната ранглиста.

Мястото на Швьонтек в основната схема зае рускинята Анастасия Захарова. Тя получи директно място във втория кръг, където ще срещне чехкинята Мари Боузкова.

Оттеглянето на Швьонтек прекратява възможността ѝ да събере точки в Нинбо и да се пребори за последната свободна позиция във Финалите на WTA. Според Женската тенис асоциация седем от осемте места вече са потвърдени.

Каролина Мухова заема седмото място в класирането за финалния турнир с 4735 точки. След отказа на Швьонтек единствената тенисистка, чиито резултати могат да променят борбата за последната позиция, е Марта Костюк.

Украинката е десета в подреждането с 3920 точки и участва в Нинбо като поставена под номер 3. Тя ще започне срещу Екатерина Александрова в сряда.

Мухова ще си осигури последното място във Финалите на WTA, ако Костюк не достигне до финала в Нинбо. Турнирът на осемте най-добри тенисистки за сезона започва на 8 ноември в Индиън Уелс.


Китай
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