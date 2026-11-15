Арина Сабаленка влезе в базата на „Миротворец“

Беларуската тенисистка Арина Сабаленка е включена в базата данни на украинския проект „Миротворец“. Профилът ѝ се е появил там вечерта на 14 ноември, след скандала около мача ѝ срещу украинката Елина Свитолина на Финалите на WTA.

Като основания авторите посочват „разпалване на междунационална и междурелигиозна омраза“, участие в „актове на хуманитарна агресия срещу Украйна“ и публична подкрепа за руската агресия и убийствата на украински граждани.

Сабаленка загуби срещата от Свитолина с 3:6, 6:3, 1:6 и отпадна още в груповата фаза на турнира. След едно от разиграванията беларуската тенисистка реагира емоционално с нецензурни думи. Те не се чуваха в телевизионната трансмисия, но моментът беше разпространен във видеозапис, като зрители се опитаха да разчетат думите по движението на устните ѝ.

Първоначално реакцията беше възприета като обида към Свитолина и украинските ѝ привърженици. Малко по-късно Сабаленка обясни позицията си в социалните мрежи.

„Думите ми не бяха насочени към Елина. Бях разстроена заради малка група зрители, които агресивно се радваха на грешките ми, и в този момент реагирах емоционално“, написа Сабаленка.

Тя добави, че е трябвало да овладее разочарованието си по друг начин, и се извини на засегнатите. Сабаленка поздрави Свитолина за мача и ѝ пожела успех в оставащата част от турнира.

Победата над Сабаленка осигури на Свитолина второто място в група 2 и участие на полуфиналите. Там украинката се наложи над чехкинята Линда Носкова и достигна до финала на Финалите на WTA.

В мача за титлата Свитолина ще се изправи срещу рускинята Мирра Андреева. Андреева спечели група 2 и на полуфинала победи американката Джесика Пегула.

„Миротворец“ е неправителствен украински проект, който публикува информация за хора, смятани от неговите автори за свързани с действия срещу националната сигурност на Украйна. Самото включване в базата данни не представлява съдебно решение и не означава автоматично образуване на наказателно дело.