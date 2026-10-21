Марк Алън с емоционално признание: Не съм добре, но отново виждам светлина в живота си

Марк Алън направи ново емоционално обръщение към своите привърженици. Северноирландският състезател използва социалните мрежи, за да разкрие повече подробности за трудния период, през който преминава, и да увери феновете си, че продължава да се бори за възстановяването си.

Професионалният играч се завърна към състезанията на Откритото първенство на Северна Ирландия в Белфаст, но изказванията му след мача разкриха колко тежко е било състоянието му през последните месеци. В последващото си съобщение Алън призна, че в продължение на десет седмици е бил в клиника за психично здраве, преди да реши да напусне лечебното заведение, за да опита да играе пред родна публика.

„Всичко, което казах в онова интервю, беше истина. Но искам да знаете, че правя всичко възможно, за да променя нещата към по-добро. Прекарах последните десет седмици в клиника за психично здраве и се изписах, за да опитам да играя в Белфаст“, сподели северноирландецът.

Той обясни, че завръщането му на масата е било мотивирано не само от любовта към спорта, но и от желанието да направи нещо значимо за най-близките си хора. Алън призна, че е искал семейството му, и най-вече дъщеря му, да го види отново в действие, дори това да се окаже последната му поява на състезателно ниво.

Снукър играчът изрази благодарност и към привържениците, които го подкрепят през цялата му 21-годишна професионална кариера. Специални думи той отправи към World Snooker Tour и служителите на организацията Саймън Браунел и Нийл Томкинс, които са поддържали постоянен контакт с него през трудния период. По думите му Браунел дори го е посетил лично в клиниката.

Алън не скри сериозността на преживяното и призна, че през последните месеци е бил в значително по-тежко състояние, отколкото публиката е могла да разбере от появата му на турнира.

„Не съм добре, но приемам, че в момента е така. През последните няколко месеца бях в много по-тежко състояние от това, което видяхте вчера. Буквално не виждах бъдеще в нищо“, разкри той.

Състезателят посочи дъщеря си като основен източник на сили в най-мрачните моменти. Той благодари и на терапевтите, служителите и останалите пациенти в клиниката, които са му помогнали да премине през изключително трудния период.

Въпреки че все още се бори с проблемите си, Алън заяви, че вече започва да вижда надежда за бъдещето. Той е наясно, че възстановяването изисква време и постоянство, затова възнамерява да продължи работата върху себе си.

„Сега виждам светлината, която преди не можех да видя. Знам, че промяната няма да стане за една нощ. Продължавам да работя върху себе си. Хората винаги са виждали борбеността и решителността ми на снукър масата. Сега трябва да проявя същите качества и извън нея“, написа северноирландецът.

В посланието си Алън обърна специално внимание и на Джордан, срещу когото игра при завръщането си в Белфаст. Той призова привържениците да не омаловажават представянето на съперника му заради личните обстоятелства около срещата.

Според Алън опонентът му е бил наясно с преживяванията му и вероятно също е изпитвал затруднения да се концентрира при подобна ситуация. Въпреки това той е показал професионализъм и класа.

„Той знаеше през какво преминавам и едва ли му е било лесно да играе при тези обстоятелства. Но се справи с достойнство и майсторство, както знаех, че ще направи. Гордея се, че мога да го нарека свой приятел“, заяви Алън.

Северноирландецът благодари на всички, които са му изпратили съобщения чрез социалните мрежи, SMS или WhatsApp. Той обясни, че е видял получените думи на подкрепа, но в момента му е трудно да отговори лично на всеки. Въпреки това подчерта, че посланията са му помогнали изключително много.

Алън уточни още, че никой не го е принуждавал да говори публично за състоянието си. Той е получил възможност да избере дали да даде интервю и е решил, че дължи откровеност на хората, които го подкрепят. Състезателят похвали и медийния екип на World Snooker Tour за отношението му през този период.

В края на обръщението си той даде ясно да се разбере, че не е готов да се откаже от живота и от възможността да изгради по-добро бъдеще за себе си.

„Още нямам намерение да си отивам! Имам толкова много неща, заради които си струва да живея, и това е само началото на новия ми път“, завърши Марк Алън.

Засега той ще продължи лечението си, преди да вземе решение за следващите си стъпки в професионалния снукър. Най-важната му задача в момента остава възстановяването, а думите му показват, че въпреки трудностите вече има надежда за по-добър период.