Спортът по ТВ в петък (6 ноември)

Сериозен проблем връща хиляди употребявани автомобили Skoda в сервизите. Проверете дали вашият е сред тях

Автомобилната индустрия отново е изправена пред неприятни логистични предизвикателства, след като стана ясно, че голяма европейска марка започва мащаб ...