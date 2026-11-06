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Спортът по ТВ в петък (6 ноември)

6 Ноември, 2026 07:35 439 0

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  • волейбол-
  • баскетбол

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в петък (6 ноември) - 1
Снимка: Shutterstock.com
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

08.00 Снукър: Международен шампионат, полуфинал Евроспорт 1

09.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

10.25 Фигурно пързаляне: Гран При в Китай, кратка програма, жени, Гран При – Китай Евроспорт 2

13.00 Вдигане на тежести, световно първенство Би Ти Ви Екшън, Ринг

13.00 Фигурно пързаляне: Гран При в Китай, кратка програма, спортни двойки, Гран При Евроспорт 2

14.35 Мото GP, първа тренировка за Гран при на Катар МАХ Спорт 2

15.00 Тенис, турнир в Париж МАХ Спорт 1

15.35 Самбо: Световно първенство в Ташкент, първи ден Евроспорт 2

16.55 Ал Хазем – Ал Насър МАХ Спорт 4

17.00 Септември – Локомотив (Сф) Диема спорт

17.30 Формула 1, първа тренировка за Гран при на Сао Пауло Диема спорт 3

18.50 Мото GP, тренировка за Гран при на Катар МАХ Спорт 2

19.00 Баскетбол, Бешикташ – Жалгирис МАХ Спорт 3

19.15 Ботев (Пд) – Дунав Диема спорт

19.30 Айнтрахт (Брауншвайг) – Енерги Диема спорт 2

19.30 Динамо – Гройтер Фюрт Нова спорт

19.30 Волейбол, ЦСКА – Металург МАХ One

20.00 Тенис, турнир в Париж МАХ Спорт 1

21.00 Формула 1, втора тренировка за Гран при на Сао Пауло Диема спорт 3

21.15 Баскетбол, Олимпиакос – Цървена звезда МАХ Спорт 2

21.30 Хамбургер – Борусия (Мьонхенгладбах) Нова спорт

21.45 Венеция – Удинезе МАХ Спорт 3

21.45 Тулуза – Страсбург Диема спорт

22.00 Севиля – Алавес МАХ Спорт 4

22.00 Евертън – Ковънтри Диема спорт 2

22.00 Дарби Каунти – Болтън Диема спорт 3

22.00 Голф: PGA тур, Лос Кабос Чемпиъншип, втори ден Евроспорт 2


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