Марк Селби ще започне защитата на титлата си от UK Championship срещу Матю Селт. Двубоят е сред първите мачове от основната схема на турнира, който ще се проведе от 28 ноември до 6 декември в „Йорк Барбикан“.

Селби спечели миналогодишното издание след победа с 10:8 над Джъд Тръмп. Така англичанинът взе третата си титла от престижния турнир след успехите през 2012 и 2016 г.

„Всеки сезон си поставям за цел да спечеля един от тях, защото това е показателят, по който хората гледат на кариерата ти“, заяви Селби пред „Харогейт Адвертайзър“, говорейки за турнирите от „Тройната корона“.

Марк Алън, шампион от 2022 г., ще се изправи срещу Юан Съдзюн или Лука Брецел. Северноирландецът е поставен под номер 11 и ще започне директно от основната схема.

Рони О'Съливан, който има рекордните осем титли от UK Championship, ще играе срещу победителя от квалификационния мач между Джак Лисовски и Марк Джойс. Джъд Тръмп ще срещне Хосейн Вафаей или Бен Мертенс, а световният шампион У Идзъ ще започне срещу Майкъл Холт или друг квалификант.

Сред останалите двубои са Кайрън Уилсън – Фан Джънъи, Марк Уилямс – Жулиен Льоклерк или Стивън Магуайър, Нийл Робъртсън – Лиъм Хайфийлд, Джон Хигинс – Артемийс Зизинс и Шон Мърфи – Зак Съри или Тепчая Ун-Ну.

Пълният жребий за първия кръг

Марк Селби – Матю Селт

Чан Биню – Даниел Уелс или Джоу Юелун

Марк Уилямс – Жулиен Льоклерк или Стивън Магуайър

Кайрън Уилсън – Фан Джънъи

Джъд Тръмп – Хосейн Вафаей или Бен Мертенс

Крис Уоклин – Джо О'Конър

Рони О'Съливан – Джак Лисовски или Марк Джойс

Нийл Робъртсън – Лиъм Хайфийлд

Джао Синтун – Скот Доналдсън или Дилън Емери

Сяо Гуодун – Джан Анда

Марк Алън – Юан Съдзюн или Лука Брецел

Джон Хигинс – Артемийс Зизинс

Шон Мърфи – Зак Съри или Тепчая Ун-Ну

Бари Хокинс – Том Форд

Али Картър – Дин Дзюнхуей или Роби Уилямс

У Идзъ – Майкъл Холт

Основната схема е съставена от 32 състезатели. Шестнайсетте поставени получиха място директно в Йорк, а останалите 16 позиции бяха определени след квалификациите в Лестър между 21 и 26 ноември.

UK Championship е първият турнир от „Тройната корона“ през сезона. След него предстоят „Мастърс“ и световното първенство, които ще се проведат през 2027 г.