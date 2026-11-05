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Спортът по ТВ в четвъртък (5 ноември)

Спортът по ТВ в четвъртък (5 ноември)

5 Ноември, 2026 08:26 347 0

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  • тенис-
  • ювентус-
  • милан

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в четвъртък (5 ноември) - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

08.30 Снукър: Международен шампионат - Евроспорт 1

09.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 2

12.00 Тенис: АТП 1000 Париж - МАХ Спорт 1

12.00 Футбол: Лайън Сити – Аделаида Диема спорт 3

12.00 Футбол: Мачида – Шанхай Шенхуа - Нова спорт

13.00 Вдигане на тежести: Световно първенство - Ринг тв

14.15 Футбол: Свай – Тампинес - Нова спорт

14.15 Футбол: Кучинг – Гангвон - Диема спорт 2

14.15 Футбол: Патум – Тай По - Диема спорт 3

17.45 Младежки олимпийски игри - БНТ 3

19.25 Колокрос: Суперпрестиж лига - Евроспорт 1

19.45 Футбол: Левски – Ягелония - МАХ Спорт 3

19.45 Футбол: Реал Сосиедад – Лион - МАХ Спорт 4

19.45 Футбол: Трабзонспор – Фрайбург - Ринг тв

19.45 Футбол: Милан – Ференцварош - бТВ Екшън

20.00 Тенис: АТП 1000 Париж - МАХ Спорт 1

20.00 Баскетбол: Апоел Тел Авив – Барселона - МАХ Спорт 2

21.25 Колокрос: Суперпрестиж лига - Евроспорт 1

22.00 Футбол: Алкмаар - Ювентус - МАХ Спорт 4

22.00 Футбол: Панатинайкос – ЦСКА - бТВ Екшън

22.00 Футбол: Байер Леверкузен – Марсилия - МАХ Спорт 2

22.00 Футбол: Селтик – Бешикташ - Ринг тв

22.00 Голф: PGA тур, Лос Кабос Чемпиъншип - Евроспорт 2


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