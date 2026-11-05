Спортът по ТВ в четвъртък (5 ноември)

08.30 Снукър: Международен шампионат - Евроспорт 1
09.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 2
12.00 Тенис: АТП 1000 Париж - МАХ Спорт 1
12.00 Футбол: Лайън Сити – Аделаида Диема спорт 3
12.00 Футбол: Мачида – Шанхай Шенхуа - Нова спорт
13.00 Вдигане на тежести: Световно първенство - Ринг тв
14.15 Футбол: Свай – Тампинес - Нова спорт
14.15 Футбол: Кучинг – Гангвон - Диема спорт 2
14.15 Футбол: Патум – Тай По - Диема спорт 3
17.45 Младежки олимпийски игри - БНТ 3
19.25 Колокрос: Суперпрестиж лига - Евроспорт 1
19.45 Футбол: Левски – Ягелония - МАХ Спорт 3
19.45 Футбол: Реал Сосиедад – Лион - МАХ Спорт 4
19.45 Футбол: Трабзонспор – Фрайбург - Ринг тв
19.45 Футбол: Милан – Ференцварош - бТВ Екшън
20.00 Тенис: АТП 1000 Париж - МАХ Спорт 1
20.00 Баскетбол: Апоел Тел Авив – Барселона - МАХ Спорт 2
21.25 Колокрос: Суперпрестиж лига - Евроспорт 1
22.00 Футбол: Алкмаар - Ювентус - МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: Панатинайкос – ЦСКА - бТВ Екшън
22.00 Футбол: Байер Леверкузен – Марсилия - МАХ Спорт 2
22.00 Футбол: Селтик – Бешикташ - Ринг тв
22.00 Голф: PGA тур, Лос Кабос Чемпиъншип - Евроспорт 2
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