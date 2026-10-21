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Сестри Стоеви започнаха с победа във Франция и продължават напред на престижния турнир

Сестри Стоеви започнаха с победа във Франция и продължават напред на престижния турнир

21 Октомври, 2026 22:43 411 1

  • стефани стоева-
  • габриела стоева-
  • бадминтон-
  • калояна налбантова-
  • франция-
  • сестри стоеви

Българките издържаха на натиска в решителния гейм

Сестри Стоеви започнаха с победа във Франция и продължават напред на престижния турнир - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Стефани и Габриела Стоеви стартираха успешно участието си на международния турнир по бадминтон от сериите World Tour Super 750 в Трембле-ан-Франс, Франция. Петкратните европейски шампионки при женските двойки трябваше да преминат през сериозно изпитание, но в крайна сметка надделяха над датчанките Катрин Ванг и Мете Верге с 21:12, 19:21, 21:16.

Срещата продължи 55 минути, а българският тандем, поставен под №8 в основната схема, показа характер в решителния трети гейм, за да си осигури място в следващия кръг.

Надпреварата във Франция е от най-високата категория Super 750 и е с награден фонд от 950 000 долара. Успешният старт дава възможност на сестрите Стоеви да продължат битката си срещу водещите двойки в световния бадминтон.

Стефани и Габриела започнаха убедително двубоя и спечелиха първата част с 21:12. Датчанките обаче реагираха във втория гейм, в който се възползваха от възможностите си и изравниха резултата след 21:19.

В решаващата трета част българките отново намериха правилния ритъм и наложиха играта си. Те запазиха концентрация в ключовите моменти и затвориха гейма при 21:16, с което сложиха край на оспорвания двубой.

В следващия кръг сестрите Стоеви ще срещнат победителките от мача между корейската двойка Ю-Джун Ким и Ю-Лим Ли и украинския тандем Полина Бухрова и Евгения Кантемир.

За разлика от успеха при двойките, Калояна Налбантова приключи участието си още в първия кръг на сингъл. Българската състезателка отстъпи на представителката на Тайван Чиу Пин-Чиан в два гейма – 13:21, 11:21.

Така вниманието на българските фенове на бадминтона остава насочено към представянето на Стефани и Габриела Стоеви, които продължават участието си в престижната френска надпревара.


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  • 1 СЕСТРИ СТОЕВИ

    1 0 Отговор
    НИ ПРЕДСТАВЯТ МНОГО ГОДИНИ А НЯМА ДАЖЕ НЯКОЙ ДА ИМ БЛАГОДАРИ...САМО КАСИЧКАТА Е ВАЖНА...

    23:00 21.10.2026

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