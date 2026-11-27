Френската футболна федерация (FFF) излезе с официална позиция след инцидентите по време на двубоя между Олимпик (Марсилия) и Левски на стадион „Велодром“. От централата категорично осъдиха проявите на насилие, случили се в четвъртък вечер.

В изявлението си федерацията подчертава, че всякакви форми на агресия, както физическа, така и чрез неприемливи или престъпни изказвания, са недопустими и нямат място на футболен стадион.

От FFF настояват обстоятелствата около случилото се да бъдат подробно изяснени и всички инциденти да бъдат обект на пълно разследване.

Френската футболна централа също така приветства готовността на Олимпик (Марсилия) да съдейства изцяло на разследващите органи и на последващите действия във връзка със случилото се.

Позицията на федерацията идва на фона на сериозното обществено недоволство след нападенията над български привърженици преди и по време на срещата с Левски.