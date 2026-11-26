Левски II загуби с 0:3 от формацията на Олимпик Марсилия в контролна среща, играна на стадион „Франсис-Тюркан“ в Мартиг. Двубоят беше част от програмата около гостуването на първия състав на „сините“ на френския клуб в Лига Европа.

Точни за домакините бяха Брадли Леви на два пъти и Милан Лечесе. Леви се разписа два пъти, а Лечесе оформи крайния резултат.

Тимът на Левски II, воден от Стоян Димов, се състезава в Югозападната Трета лига. В последния си шампионатен мач преди пътуването до Франция столичани завършиха 2:2 със Славия II.

Следващият двубой на Левски II е от първенството срещу Беласица. Срещата е насрочена за 28 ноември.