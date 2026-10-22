Формула 1 връща Гран при в Африка чрез Руанда - журналисти и уязвими групи могат да бъдат изложени на допълнителен натиск около състезанието

Формула 1 ще се върне в Африка за първи път от 1993 г., след като Руанда получи 10-годишен договор за домакинство на Гран при на Африка. Състезанието е планирано за началото на 2030-те години и ще се проведе на нова писта в района на Бугесера, на около 40 километра южно от столицата Кигали.

Трасето трябва да бъде изградено по стандартите FIA Grade 1, които са задължителни за домакините на състезания от Формула 1. То е част от по-широк проект за развитие на спорта, туризма, инфраструктурата и бизнеса, ръководен от Съвета за развитие на Руанда.

Формула 1 все още не е обявила точна дата за първото състезание. Не са публикувани и подробности за начина на финансиране на пистата, очакваната възвръщаемост или използването на съоръжението извън състезателните уикенди.

Състезанието ще носи името „Гран при на Африка на Формула 1, представено от Visit Rwanda“ - марката, с която страната рекламира туризма си. Президентът Пол Кагаме представя договора като инвестиция в бъдещето на страната, която трябва да създаде работни места, да развие местни умения и да привлече туристи и бизнес.

„Това не е било само за един състезателен уикенд, а за трайна полза за нашия народ“, заяви Кагаме при обявяването на споразумението.

Ръководителят на Формула 1 Стефано Доменикали определи договора като „исторически момент“ и заяви, че проектът може да донесе икономически и социални ползи чрез туризма, инвестициите, обучението и развитието на местния бизнес. Според Формула 1 на континента има повече от 100 милиона почитатели на спорта.

Решението обаче беше посрещнато критично от правозащитни организации. Human Rights Watch твърди, че правителството на Руанда ограничава политическата опозиция, независимите медии и публичното несъгласие. Организацията предупреди, че журналисти и уязвими групи могат да бъдат изложени на допълнителен натиск около състезанието.

„Формула 1 говори само за социалното и икономическото въздействие на тази сделка, но досега не сме видели какъвто и да е текст за отражението ѝ върху човешките права в Руанда“, заяви Люис Мъдж, директор на организацията за Централна Африка.

Human Rights Watch посочва, че преди големи международни събития в Кигали са били задържани бездомни хора и улични търговци. Организацията настоява Формула 1 да направи оценка на рисковете, да се консултира с граждански организации и да въведе измерими гаранции за журналистите, които ще отразяват състезанието.

Критиците използват термина „спортно изпиране“ за стратегията, при която държава подобрява международния си образ чрез престижни спортни събития и партньорства. Руанда вече рекламира страната си чрез договори с футболни клубове като Арсенал, Пари Сен Жермен, Атлетико Мадрид, Байерн и Астън Вила. Споразумението с Астън Вила, подписано през юли 2026 г., е оценявано на около 20 милиона британски лири годишно.

Допълнителни въпроси предизвикват твърденията за подкрепа на Руанда за бунтовническата групировка М23 в съседната Демократична република Конго. Кигали отхвърля обвиненията, но те са сред причините, поради които правозащитници смятат, че домакинството на Формула 1 може да отклони вниманието от спорната политика на правителството.

Формула 1 защити избора си на Руанда и заяви, че има дългогодишен опит в създаването на икономическа, социална и културна стойност за държавите домакини. Организацията посочи още, че вярва в спорта като „положителна сила за добро“. Точният график за изграждането на пистата, датата на първото състезание и плановете за състезателния уикенд ще бъдат обявени допълнително.