Пистата „Лусаил“ край Доха приема днес два ключови старта от уикенда за Голямата награда на Катар. Във Формула 2 ще се проведе спринтовото състезание, а във Формула 1 предстоят третата свободна тренировка и квалификацията, която ще определи стартовия ред за неделното състезание.

Спринтът във Формула 2 започва в 18:15 часа българско време и ще бъде с дължина 23 обиколки или максимум 45 минути плюс една обиколка. От първа позиция ще потегли Фреди Слейтър, следван от Никола Цолов и Ноел Леон. Алекс Дън ще стартира четвърти, а Уго Угочукву ще бъде пети.

Цолов започва от втория ред

Никола Цолов заема място на първия ред до Слейтър. Българският пилот се възползва от обратния ред в челото, който се прилага за спринтовото състезание. Първите десетима от квалификацията са разменили позициите си, а останалите пилоти запазват подреждането си, с изключение на наказанията.

Тасанапол Интрапувасак е преместен с пет места назад заради неспазване на жълти флагове. Така стартовият ред продължава с Рафаел Виягомес, Мари Боя, Дино Беганович, Куш Майни и Никола Лакорте. След тях са Интрапувасак, Мартиниус Стенсхорне, Джошуа Дюрксен, Джон Бенет и Оливър Гьоте.

Угочукву спечели квалификацията за основното състезание с време 1:35,818 минути при дебюта си във Формула 2. Американецът изпревари Габриеле Мини с 0,044 секунди, а Алекс Дън остана трети. „Беше наистина добър ден като цяло“, заяви Угочукву след сесията.

Антонели беше най-бърз в петък

Във Формула 1 третата свободна тренировка започва в 16:30 часа българско време. Квалификацията е от 20:00 часа и ще определи реда за неделния старт. До този момент Кими Антонели е основният ориентир на пистата, след като беше най-бърз и в двете тренировки в петък. Във втората сесия той записа 1:23,077 минути, пред съотборника си Джордж Ръсел с 0,127 секунди.

Стартовият ред за Гран при на Катар все още не е известен, тъй като квалификацията предстои. Самото състезание е в неделя от 18:00 часа българско време и ще се проведе в 57 обиколки на трасето с дължина 5,419 километра.

Катар е предпоследният кръг за сезона във Формула 1. Антонели вече си осигури световната титла, но битката за останалите позиции в шампионата продължава преди финала в Абу Даби.

Източници: formula1.com, motorsportweek.com, feederseries.net