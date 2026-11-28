Джордж Ръсел спечели квалификацията за Гран при на Катар във Формула 1 и ще стартира от първа позиция в състезанието на пистата „Лусаил“. Пилотът на Mercedes записа време 1:21.695 минути в решителната част на сесията и изпревари съотборника си Кими Антонели с 0.128 секунди. Ландо Норис с McLaren остана трети с резултат 1:22.175 минути.

Ръсел оглави и трите сегмента на квалификацията. В Q1 той записа 1:22.557 минути, във Q2 подобри времето си до 1:22.079, а в Q3 стигна до полпозишъна с най-добрата обиколка за деня. Антонели завърши с 1:21.823 минути и ще заеме второто място на стартовата решетка.

Mercedes окупира първата редица

Сесията потвърди силното представяне на Mercedes през целия уикенд. Антонели беше най-бърз във всичките три свободни тренировки преди квалификацията, но в последния опит Ръсел успя да вземе предимство. PlanetF1 отбелязва, че италианецът е оглавявал тренировките, преди Ръсел да го изпревари в решителната обиколка.

„Никога не можеш да отпишеш Макс и останалите“, заяви Антонели преди квалификацията. Въпреки предупреждението си към съперниците, световният шампион за 2026 г. остана втори, докато Ръсел спечели своята битка за първата стартова позиция.

Норис поведе втората редица

Ландо Норис ще стартира трети, а до него на втората редица ще бъде съотборникът му Оскар Пиастри. Австралиецът записа 1:22.245 минути. Исак Хаджар изненада с петото място за Red Bull, като изпревари Макс Верстапен, който ще потегли шести.

Шарл Льоклер се класира седми, пред Арвид Линдблад. Люис Хамилтън остана девети, а десетката допълни Лиъм Лоусън. Карлос Сайнц и Фернандо Алонсо не успяха да преминат първата част на квалификацията.

Състезанието е в неделя

Гран при на Катар е 22-рият и предпоследен кръг от сезона във Формула 1. Състезанието ще се проведе на 29 ноември на пистата „Лусаил“, която е с дължина 5.419 километра. Надпреварата е предвидена да се състои от 57 обиколки и ще определи редица от стартовата решетка, водена от двата автомобила на Mercedes.

Източници: formula1.com, planetf1.com