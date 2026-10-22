Фелипе VI кани Лионел Меси на официална вечеря

Кралят на Испания Фелипе VI е поканил осемкратния носител на „Златната топка“ Лионел Меси на официална вечеря с кралското семейство. Срещата е планирана в Овиедо в навечерието на церемонията по връчването на наградите „Принцеса на Астурия“ за 2026 г., на която аржентинският футболист ще бъде отличен в категория „Спорт“. Информацията е цитирана от Българската телеграфна агенция, която се позовава на The Touchline.

На вечерята се очаква да присъстват кралица Летисия, други членове на испанското кралско семейство и останалите носители на тазгодишните награди. Самото отличие за Меси беше обявено от Фондация „Принцеса на Астурия“ на 3 юни. В надпреварата са участвали 27 кандидатури от 12 държави.

След обявяването на решението Меси благодари на журито и на фондацията. „Това е огромен повод за гордост за мен. Испания и Каталуния са част от живота ми – израснах там като футболист, живях там много години и децата ми са родени там“, заявява аржентинецът.

Той допълва, че зад всеки успех стоят съотборници, семейство и хората, които са му помагали по пътя. По думите му историята му може да насърчи децата да продължават да мечтаят, да работят усърдно и да спазват ценностите на спорта.

39-годишният Меси играе за Интер Маями от 2023 г. Преди това той защитава цветовете на Барселона и Пари Сен Жермен. С каталунския клуб печели четири пъти Шампионската лига, три пъти Суперкупата на УЕФА и три пъти Световното клубно първенство.

С националния отбор на Аржентина Меси става световен шампион през 2022 г., печели Копа Америка през 2021 и 2024 г., както и олимпийско злато през 2008 г. Той е изиграл 208 мача за представителния тим и е отбелязал 126 гола – рекорди за Аржентина в двете категории.

Меси е участвал на шест световни първенства. След Мондиал 2026 той прекратява кариерата си в националния отбор, но продължава да играе за Интер Маями.