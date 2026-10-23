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Сестри Стоеви с поражение на четвъртфиналите във Франция

Сестри Стоеви с поражение на четвъртфиналите във Франция

23 Октомври, 2026 21:19 440 0

  • стефани стоева-
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  • world tour super 750-
  • трембле-ан-франс-
  • франция

Преди това те записаха две поредни победи

Сестри Стоеви с поражение на четвъртфиналите във Франция - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Стефани Стоева и Габриела Стоева приключиха участието си на четвъртфиналите в надпреварата на двойки жени от турнира по бадминтон от сериите World Tour Super 750 в Трембле-ан-Франс, Франция. Състезанието е с награден фонд от 950 000 долара.

Петкратните европейски шампионки, поставени под номер 8 в схемата, отстъпиха пред вторите поставени представителки на Малайзия Пърли Тан и Тина Муралитаран. Съперничките им, които заемат четвъртото място в световната ранглиста, спечелиха двубоя с 21:12, 21:15 за 39 минути.

Преди четвъртфиналния сблъсък българските сестри записаха две поредни победи в турнира, но не успяха да продължат успешната си серия.

Още през следващата седмица Стефани и Габриела Стоеви ще имат възможност за ново силно представяне. Българките ще се включат в турнир от категория World Tour Super 500 в германския град Саарбрюкен.


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