Сестри Стоеви с поражение на четвъртфиналите във Франция

Стефани Стоева и Габриела Стоева приключиха участието си на четвъртфиналите в надпреварата на двойки жени от турнира по бадминтон от сериите World Tour Super 750 в Трембле-ан-Франс, Франция. Състезанието е с награден фонд от 950 000 долара.

Петкратните европейски шампионки, поставени под номер 8 в схемата, отстъпиха пред вторите поставени представителки на Малайзия Пърли Тан и Тина Муралитаран. Съперничките им, които заемат четвъртото място в световната ранглиста, спечелиха двубоя с 21:12, 21:15 за 39 минути.

Преди четвъртфиналния сблъсък българските сестри записаха две поредни победи в турнира, но не успяха да продължат успешната си серия.

Още през следващата седмица Стефани и Габриела Стоеви ще имат възможност за ново силно представяне. Българките ще се включат в турнир от категория World Tour Super 500 в германския град Саарбрюкен.