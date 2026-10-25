Саша Илич хвърли оставка в Партизан след нов провал

Саша Илич е подал оставка като треньор на Партизан след домакинската загуба с 0:2 от Чукарички. Ръководството на белградския клуб обаче все още не е приело официално решението и е настояло за финален разговор в неделя.

Според „Спортски журнал“ 48-годишният специалист е бил категоричен в намерението си да напусне след края на мача. Илич е отказал да застане пред телевизионните камери и е подминал миксзоната. На въпрос от журналист за ситуацията треньорът е отговорил кратко: „Нищо, стига толкова“.

По информация на „Телеграф“ Илич вече е съобщил решението си на спортния директор Радослав Петрович. Клубът все още не е обявил раздяла, тъй като предстои разговор между треньора и ръководството.

Трети опит за раздяла през сезона

Това е третият път през настоящата кампания, в който Илич изразява желание да си тръгне от Партизан. Преди това той е имал подобни намерения след поражението от Младост Лучани и след равенството 4:4 с Радник Сурдулица. Тогава фенове и представители на ръководството са успели да го разубедят.

Кризата в Партизан се вижда и от класирането. Тимът заема десето място в сръбското първенство с 11 точки след 12 изиграни срещи. Балансът е три победи, две равенства и седем загуби, а от последните шест мача в елита е спечелен само един.

Илич се върна през юни

Саша Илич се завърна начело на Партизан през юни 2026 г., когато замени Сърджан Благоевич. Бившият капитан на клуба подписа договор за два сезона с цел да помогне за излизането от кризата, но началото на престоя му се оказа трудно.

В треньорската си кариера Илич е водил още Чукарички, ЦСКА, Атромитос, Пари Нижни Новгород и Сумгаит. След предстоящия разговор с ръководството трябва да стане ясно дали оставката му ще бъде приета и кой ще поеме Партизан при продължаващата криза.