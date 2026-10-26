Бащата на Венсан Компани разкри: Той работи по 18 часа на ден

Бащата на Венсан Компани разкри подробности за натоварения режим на работа на наставника на Байерн Мюнхен. Както е известно, 40-годишният белгийски специалист припадна на тренировъчната база на баварците в петък и бе откаран в болница.

Според "Билд" Пиер Компани още преди година е говорил за желязната дисциплина на своя син и огромното време, което посвещава на футбола.

„Още като футболист беше изключително дисциплиниран, но като треньор надмина себе си. Ежедневието му почти не оставя място за почивка. Пристига на тренировъчната база рано сутрин и си тръгва последен вечер. Често работи по 18 часа на ден, така че през седмицата едва намира време за децата си“, споделя бащата на белгиеца.

Според Пиер Компани тази впечатляваща работна етика се дължи до голяма степен на възпитанието, което Венсан е получил от покойната си майка Жослин.

Междувременно стана ясно, че Байерн Мюнхен временно ще бъде воден от помощник-треньора Аарън Данкс, докато Компани се възстановява от здравословните си проблеми.