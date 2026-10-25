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Световната федерация узакони новото ръководство на българската борба

Световната федерация узакони новото ръководство на българската борба

25 Октомври, 2026 11:29 608 2

  • бф борба-
  • uww-
  • тодор ангелов-
  • станка златева-
  • световно първенство по борба

Световната федерация ще комуникира по всички бъдещи въпроси с екипа на президента Тодор Ангелов

Световната федерация узакони новото ръководство на българската борба - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Световната федерация по борба UWW официално призна новоизбраното ръководство на Българската федерация по борба с президент Тодор Ангелов. Това става с писмо на генералния секретар на международната централа Карлос Рой.

Промените са свързани с извънредното изборно Общо събрание, проведено на 17 октомври 2026 г. в София. Ангелов беше избран с 94 гласа, след като Станка Златева и нейният екип не участваха във финалното гласуване. Резултатите са потвърдени пред UWW на 19 октомври, както и от Българския олимпийски комитет.

„UWW признава новоизбраните ръководни лица от извънредното изборно Общо събрание, проведено в съответствие с нашите правила и установена практика“, заявява Карлос Рой.

В писмото се посочва, че вече са нанесени промените в регистрациите, поискани от новия Управителен съвет на БФ Борба. Така международната федерация приема Тодор Ангелов и останалите избрани членове на управителния орган като официалното ръководство на българската централа.

Комуникацията с екипа на Златева е прекратена

UWW информира още, че прекратява комуникацията с екипа на Станка Златева. Пояснението е свързано с писмо, изпратено от бившата световна шампионка до Карлос Рой заради премахването на бореца Айк Мнацаканян и треньора Андрей Стойнов от системата Athena и отказа за тяхната акредитация за световното първенство в Астана.

Според генералния секретар на UWW екипът на Златева е продължил да използва данни за достъп, след като Общото събрание вече е избрало нов президент, нов генерален секретар и нови членове на Управителния съвет. Рой определя използването на официалния имейл адрес на UWW от екипа като неправомерно.

„По всички бъдещи въпроси, свързани с Българската федерация по борба, включително заявките за участие на нейните отбори в първенствата, световната федерация занапред ще комуникира с надлежно избраното ново ръководство на БФ Борба“, пише Карлос Рой.

Световното първенство по борба в Астана започна на 24 октомври и ще продължи до 1 ноември. След писмото на UWW официалната комуникация за участието на българските отбори и състезатели в международните първенства ще се води чрез новото ръководство на федерацията.


София / България
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  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    ВАЖНОТО Е ГРИШАТА ДА Е ТОЧЕН С ПАРИТЕ
    ....
    ИНАЧЕ И ВЪВ БОРБАТА МОЖЕ ДА СТАНАТ РАЗМЕСТВАНИЯ КАТО В ТАЕКУОНДОТО:)

    11:35 25.10.2026

  • 2 хмммм

    1 0 Отговор
    Личи си Световното ръководство колко разбира..

    12:29 25.10.2026

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