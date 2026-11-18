Международният спортен арбитраж (CAS) образува дело срещу Международната федерация по борба (United World Wrestling – UWW) по жалба на Българската федерация по борба. Предмет на производството са действията и волеизявленията на генералния секретар на UWW от 24 октомври 2026 г., с които са признати промени в ръководството на БФ Борба и са предприети действия, засягащи представителството на федерацията в международната организация.

С официално писмо от 17 ноември 2026 г. CAS потвърждава получаването на жалбата, подадена на 13 ноември от БФ Борба, и уведомява страните за образуваното арбитражно производство срещу UWW.

Спорът произтича от решението, съобщено от генералния секретар на международната федерация на 24 октомври, относно признаването на ръководството на БФ Борба и последвалите промени в достъпа до официалната електронна поща и системата Athena на UWW.

От БФ Борба определят тези действия като неправомерна намеса във вътрешното управление на националната федерация и оспорват правното основание, на което генералният секретар на UWW е направил съответните волеизявления.

Особено важно е, че към момента на тези действия компетентната институция в България - българският съд, все още няма решение по спора за законността на последното Общото събрание на БФ Борба. Въпреки това генералният секретар на UWW е предприел действия по признаване на промени в ръководството, засягащи правата и представителството на вписания в българските регистри Управителен съвет.

Именно това е един от основните въпроси, които БФ Борба поставя пред Международния спортен арбитраж - може ли международна спортна организация да предрешава въпроси за представителството на национална федерация, без да изчака произнасянето на компетентните национални съдебни органи?

В жалбата са поискани и временни и обезпечителни мерки, както и разглеждане на спора по ускорена процедура. С писмото си от 17 ноември CAS е поканил UWW да заяви в срок от два дни дали приема искането за ускорено производство. При съгласие ще бъде предложен съкратен график за разглеждане на делото.

Настоящият международен спор има и предистория, свързана с действията на бившия генерален секретар на БФ Борба Белчо Горанов. На 5 октомври 2026 г. УС го освободи от длъжността генерален секретар и оттегли кандидатурата му за ръководен орган на UWW. Решението беше мотивирано с действия, които според ръководството са представлявали системно заобикаляне на решенията на УС и действия без необходимото съгласуване с легитимното ръководство.

Сред конкретните поводи бяха изпращането на информация до UWW за регистрацията на национални състезатели въпреки решение на УС от 2 април 2025 г., както и предоставянето на информация до Министерството на младежта и спорта относно техническите нужди на федерацията, която ръководството определи като неточна.

Последва и нов казус през октомври, когато Белчо Горанов изпрати до UWW състав за участие на българския отбор на световното първенство в Астана, в който не бяха включени състезателят Айк Мнацаканян и старши треньорът Андрей Димитров. От ръководството на БФ Борба поставиха въпроса на какво правно основание бившият генерален секретар продължава да предприема действия и да изпраща информация от името на федерацията.

Вписаният Управителен съвет е категоричен, че управлението на българската борба трябва да се осъществява при стриктно спазване на закона, устава и решенията на компетентните органи. Нито външен натиск, нито едностранни действия на международни спортни функционери могат да заместят българското правосъдие.

Образуваното дело в CAS е следващата стъпка в търсенето на правна защита и отстояването на законните права на Българската федерация по борба.