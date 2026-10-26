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Моуриньо след победата над Барселона: Не се главозамайвайте

Моуриньо след победата над Барселона: Не се главозамайвайте

26 Октомври, 2026 03:16 632 0

  • реал мадрид-
  • барселона-
  • жозе моуриньо-
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  • ла лига

Треньорът на Реал Мадрид похвали играчите за характера им при успеха с 2:1 на „Камп Ноу“, но предупреди, че една победа не е достатъчна

Моуриньо след победата над Барселона: Не се главозамайвайте - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Жозе Моуриньо похвали играчите на Реал Мадрид за характера и организацията при победата с 2:1 над Барселона на „Камп Ноу“. Килиан Мбапе вкара и двата гола за гостите – в 40-ата и 86-ата минута, а Рафиня изравни за Барселона в 60-ата. Успехът доближи Реал на три точки от каталунския тим в класирането на Ла Лига.

„Момчетата изиграха изключителен мач – организирано, концентрирано и със смелост да изнасят топката срещу съперник, който пресира много“, заяви Моуриньо след двубоя. Той подчерта, че Реал е имал възможности да поведе с 2:0 още преди почивката, а след изравняването е запазил спокойствие и подредбата си.

„Заслугата е на играчите“

Португалецът отказа да припише успеха на собствените си решения. „Играчите заслужават победата“, каза Моуриньо, като допълни, че за футболистите е много по-трудно да бъдат на терена и да играят, отколкото за треньора да взема решения от резервната скамейка. Според него победата е резултат от колективното представяне, а не от един отделен елемент.

Моуриньо похвали и Андрий Лунин, който започна като титуляр заради заболяване на Тибо Куртоа. Треньорът заяви, че украинският вратар е играл спокойно и балансирано. Той отбеляза още, че Федерико Валверде е продължил да играе повече от 40 минути, въпреки че е получил контузия.

Предупреждение след успеха

Въпреки победата Моуриньо призова футболистите да не се отпускат. „Няма да позволя на никого да си вдига главата в облаците“, каза той пред медиите. Треньорът добави, че Реал Мадрид не играе само за да спечели на „Камп Ноу“, а за да печели шампионати. Следващият мач според думите му е гостуване в неделя.

Моуриньо отправи и критика към ВАР за ситуацията в 60-ата минута. По думите му нарушението на Жоао Кансело срещу Диоманде е заслужавало директен червен картон, а системата за видеопомощ е останала „заспала“. Реферът обаче получи положителна оценка от треньора на Реал.

Победата беше пета поредна за мадридския тим. Барселона, който започна мача като лидер, допусна второ последователно поражение след загубата от Пари Сен Жермен в Шампионската лига.

Източници: tntsports.co.uk, cadenaser.com, en.as.com


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